MotoGP, Aleix Espargaro: "Mondiale? Sognare è gratis"

29-05-2022 16:47

Terzo posto al Mugello per Aleix Espargaro, che si conferma tra i migliori piloti in stagione: “Il Mugello è un posto speciale, lo è per il mio team e io sento questa cosa, quindi questo podio ha un valore enorme – dice lo spagnolo a Sky Sport -. Ho dato tutto, ma non sono riuscito a stare davanti, però sono riuscito a sorpassare delle Ducati e fare bei sorpassi”.

Espargaro continua: “Per me è stato un week end eccezionale, io volevo la vittoria, sentivo di potermela giocare, ma ho faticato a lottare con le Ducati VR46 in avvio. Sono contentissimo per il podio anche se volevo un po’ di più perché il mio passo gara penso fosse simile a Fabio e Pecco. Il mondiale? Siamo a 8 punti dall’iridato in carica: sognare è gratis“.