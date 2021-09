Motogp, Aleix Espargaro: "Sono soddisfatto del primo giorno"

Nella seconda sessione di prove libere del GP di Aragon, Aleix Espargaro porta la sua Aprilia fino al secondo posto alle spalle solamente di Jack Miller. Queste le sue parole:

“Sono soddisfatto di questo primo giorno di prove libere ad Aragon al Motorland di Alcaniz – ha analizzato Aleix Espargarò – il grip era basso, ho fatto fatica con la moto. Ho guidato pensando a non fare errori più che spingere per andare al limite. Abbiamo provato tutte le opzioni a livello di gomma perché il degrado è alto e staremo attenti per quanto riguarda la scelta della gomma da gara domenica. Abbiamo raccolto abbastanza informazioni e potremo lavorare bene”.

19° invece il neo entrata in Aprilia Maverick Vinales. Aleix Espargarò non vuole sentire suonare allarmi: “Secondo me Vinales ha fatto molto bene, non si può pretendere che dopo tre gare di sosta possa vincere. È andato forte, lo vedo guidare simile a come stava in sella alla Yamaha. Dobbiamo capire perché ha difficoltà sotto alcuni aspetti. Con il gas ad esempio nelle curve veloci ha una gestione diversa e vogliamo capire il perché“.

Espargaro poi viene dal podio di Silverstone, cosa che sicuramente gli avrà dato una grande carica:

“Mi sento più sicuro e rilassato, sento la fame di provare a vincere, ma ho più fiducia. Lunedì mattina alle 9 sono andato con la bici e ho chiamato Rivola dicendo che voglio continuare a lavorare senza accontentarmi. Lui la pensa come me, è bello aver conquistato un podio, ma il nostro obiettivo è ancora lontano. Ci siamo tolti un peso, ero molto felice per Aprilia e la squadra. Ora so che posso riuscirci e proverò domenica ad ottenerne un altro”.

