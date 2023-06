MotoGp, Aleix Espargaró: "Una gara di m..."

Il centauro dell'Aprilia: "Tutto dipende dalle qualifiche"

17-06-2023 19:09

Il centauro dell’Aprilia Aleix Espargaró non è andato oltre il nono posto nella gara sprint del Gp di Germania. A penalizzarlo la partenza: “E’ stato un mio errore, sono andato troppo a destra. La gara è stata una m… Sono molto frustrato soprattutto per come sono andate le qualifiche, che hanno condizionato anche la gara”.

“Tutte noi Aprilia stiamo andando davvero male in campionato. Non voglio incolpare la MotoGp, ma è noiosa. Dipende tutto dalle qualifiche, se sono buone puoi fare una buona gara, mentre ese sei indietro risalire è davvero difficile, è frustrante. Bagnaia? Per me è più veloce e ha più potenziale di Bagnaia”.