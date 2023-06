MotoGp, Alex Rins: "Non ci arrendiamo"

Il pilota della Honda al Mugello: "Siamo in una fase di evoluzione"

08-06-2023 20:11

Alex Rins è una delle poche note positive della Honda di quest’anno: “Il primo bilancio per me è positivo, ho ottenuto una vittoria e questo è ottimo per me e per la Honda. Dopo quel successo abbiamo faticato, ma siamo in una fase di evoluzione”.

Rins è stato l’unico pilota della Honda a vincere un Gp in questa prima parte di stagione: “Non me l’aspettavo. Non pensavo che avrei vinto così presto. Abbiamo lavorato tanto e quando ci si impegna così a fondo, prima o poi, i risultati arrivano”.

“Quando siamo passati a circuiti più stretti, come Jerez e Le Mans, sono emerse le difficoltà, almeno per quanto mi riguarda. Honda si sta dando tanto da fare, non ci arrendiamo. So che stiamo lavorando su un telaio diverso che sembra funzionare bene. Vediamo se possiamo provarlo e quale sarà il feeling”.