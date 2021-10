Motogp, Andrea Dovizioso: "L'obiettivo rimane la Top-10"

22-10-2021 19:34

Venerdì complicato per Andrea Dovizioso nel terzultimo appuntamento stagionale della Motogp a Misano, per il GP dell’Emilia Romagna. Il Dovi, come tutte le altre Yamaha, ha sofferto le particolari condizioni di pista umida, lamenta la mancanza di grip soprattutto al posteriore e si deve accontentare dell’ultima posizione al termine della giornata.

Queste le parole del forlivese, le cui indicazioni saranno comunque importanti per lo sviluppo della Yamaha:

“Non mi sentivo molto bene sul bagnato e stiamo lottando molto con il grip, ecco perché non sono veloce come vorrei. Abbiamo affrontato due condizioni diverse nelle due sessioni e non ho fatto un buon tempo sul giro in nessuna delle due – prosegue il portacolori del team Petronas -. Abbiamo del lavoro da fare nelle prossime per cercare di essere più competitivi sabato. Il mio obiettivo è lavorare per la top ten entro la fine della stagione, ma non credo che questo sarà possibile qui a Misano. Non sono ancora del tutto a posto sulla moto, quindi sarà difficile fare un giro perfetto ed entrare nella top-ten. Abbiamo già fatto una gara qui e subito dopo il test, quindi quello che abbiamo imparato allora dovrebbe aiutarmi per le qualifiche e la gara”.

