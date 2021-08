Motogp, Aprilia: domani il riscontro per il rientro di Savadori

E’ pronto a tornare in sella sulla sua Aprilia Lorenzo Savadori, assente nella seconda tappa austriaca dopo il brutto incidente nel weekend precedente. L’italiano tornerà a fare coppia con Aleix Espargaro (se avrà l’ok dei medici, presumibilmente domani) per il prossimo GP stagionale, quello di Silverstone.

Nella scorsa stagione questo GP non ha avuto luogo per la Pandemia di Covid-19, ed ora quello delle Midlands Orientali sembra un ottimo banco prova per confermare le qualità della nuova Aprilia RS-GP. Queste le parole di Savadori:

“Non conosco bene Silverstone, non ci corro dal 2013, ma è un circuito veloce e molto bello. L’infortunio è piuttosto recente, domani mi sottoporrò ad un controllo per verificare la situazione e ricevere l’autorizzazione a correre. Non vedo l’ora di tornare in sella per capire come reagirà la caviglia, sia a livello di forza sia di dolore. Ci sarà da stringere i denti ma sono pronto ad affrontare questo weekend”.

