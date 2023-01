MotoGp, Aprilia: “Gare Sprint? Veicolo può essere diverso da gara”

13-01-2023 09:52

Le gare Sprint introdotte nel prossimo Mondiale di MotoGP (si disputeranno il sabato pomeriggio con un numero di giri pari a metà di quelli del Gp?)fanno discutere. Marco De Luca, responsabile del veicolo dell’Aprilia, si aggiunge al dibattito: “Forse le gare Sprint ci porteranno a fare delle cose dedicate e questo potrebbe allargare ancora di più la forchetta tra chi può permetterselo e chi no perché a livello di regolamento non c’è scritto da nessuna parte che devi avere la stessa moto. Saranno gare con il coltello tra i denti, con un maggior scarto di materiale e rischi più alti per i piloti”.

Chi avrà risorse e idee brillanti potrà primeggiare perché il regolamento al momento non impone di avere in pista lo stesso prototipo il sabato e la domenica.