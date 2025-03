MotoGp Argentina libere: Marquez subito davanti, Bagnaia fa una fatica bestiale. Che differenza tra Marc e Pecco

Marc Marquez parte col piede giusto, miglior tempo nella prima sessione di prove del Gran Premio di Argentina: in grande difficoltà invece Pecco Bagnaia solo 16°

Marc Marquez ha ricominciato da dove aveva finito in Thailandia. Miglior tempo nella prima sessione di prove del Gran Premio di Argentina. Lo spagnolo è sembrato subito a suo agio con la sua Ducati sul circuito di Termas de Rio Hondo. Al secondo posto un sorprendente Joan Zarco che conferma i progressi della Honda visto il 6° tempo di Luca Marini. Terzo posto per Alex Marquez con la Ducati del Team Gresini a precedere Morbidelli (Team VR46) e l’Aprilia di Bezzecchi. Chi non c’è nelle prime posizioni ma nemmeno in top ten è Pecco Bagnaia, solo 16° e davvero in crisi con la Desmosedici che in teoria è la stessa di Marquez.

Marquez vola già in Argentina, Bagnaia no

Sul calendario sono passate due settimane, in realtà sembra ieri. Specie per Marc Marquez. Ancora una volta davanti a tutti come già successo in Thailandia. Lì aveva dominato tutte le sessioni di prove e poi Sprint e gara. In Argentina sembra voler fare la stessa cosa. Lo spagnolo ha firmato il miglior tempo nel primo turno sul circuito di Termas de Rio Hondo col tempo di 1:38.937, precedendo un ottimo Zarco su Honda e suo fratello Alex con la Ducati del team Gresini. Marquez ha anche piazzato un salvataggio niente male riprendendo la moto dopo una scodata in curva.

Quarto Morbidelli con la Ducati VR46, 5° Bezzecchi con l’Aprilia sempre priva del campione in carica Martin che ha appena confermato di dover prolungare l’ipotesi di rientro. Sesto tempo, ottimo, per Luca Marini a conferma di un ritorno ai piani alti della Honda. In difficoltà Bagnaia, che ha chiuso col 16° tempo.

Le difficoltà di Pecco Bagnaia, la differenza con Marquez

Sembrano due Ducati diverse eppure sono dello stesso colore, sono dello stesso tipo e dello stesso team. La Desmosedici è difficile da tenere in traiettoria. Bagnaia fa fatica a fare le linee migliori, a entrare forte ed uscire a manetta. Fa più strada, sembra scivolare un po’ in percorrenza. La giornataccia di Pecco si è sublimata anche nelle prove di partenza, anche qui non al top.

Insomma tante difficoltà per Pecco che Marquez non ha. Ha una moto cucita addosso. Questo gli permette di passare sul cordolo in maniera precisa, dritta, migliore degli altri, lui ci mette tanto del suo, non sarebbe Marquez altrimenti. Resta sempre vicino al cordolo interno, vedi curvone 11, magari perdendo un po’ di velocità ma capace di attutire meglio gli avvallamenti della pista e dare gas prima e meglio.

