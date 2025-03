MotoGp, GP Argentina 2025: orari, info, dove vederla in tv e in streaming. Bagnaia per la rivincita su Marquez

MotoGP al secondo appuntamento del Motomondiale 2025: Marc Marquez parte forte e punta a confermarsi, Bagnaia chiamato alla reazione

Dopo l’esordio stagionale a Buriram, segnato dal dominio incontrastato di Marc Márquez, la MotoGP torna in pista per il secondo round del Motomondiale 2025. Dalla Thailandia ci troviamo nelle Americhe, più precisamente sul suggestivo tracciato di Termas de Río Hondo, dove si corre il Gran Premio d’Argentina che rientra in calendario dopo un anno di assenza. Il programma del weekend seguirà il consueto format, con la Sprint del sabato che metterà in palio i primi punti prima della gara di domenica. Riuscirà Pecco Bagnaia a prendersi la rivincita?

MotoGP, GP d’Argentina: il programma

Secondo appuntamento del Motomondiale. Si rinnova la sfida tra Marc Márquez e Pecco Bagnaia, con l’italiano chiamato subito chiamato a reagire per non perdere terreno dallo spagnolo, reduce da un weekend perfetto in Thailandia, dove ha dominato sia la Sprint, sia la gara della domenica. Ancora fermo ai box invece Jorge Martín, costretto a saltare anche questo appuntamento dopo la tripla frattura alla mano sinistra e il problema allo scafoide rimediati in allenamento con la moto da supermotard. Di seguito, il programma completo del weekend:

Venerdì 14 marzo

FP1 MotoGP ore 14:45-15:30

Pre-Qualifiche MotoGP ore 19:00-20:00

Sabato 15 marzo

FP3 MotoGP ore 14:10-15:30

Qualifiche MotoGP ore 14:50-15:30

Sprint Race MotoGP ore 19:0

Domenica 16 marzo

Gara MotoGP ore 19:00

Gp d’Argentina che ricordi: Rossi vince con la maglia di Maradona

Dopo le cancellazioni del 2020 e 2021 a causa del Covid-19 e l’assenza dello scorso anno per motivi politico-economici, la MotoGP torna finalmente in Argentina. Il tracciato di Termas de Río Hondo è un circuito ricco di storia, teatro di sfide epiche e momenti memorabili.

Basti pensare al leggendario duello Márquez-Rossi del 2015, culminato con la caduta dello spagnolo e la vittoria del Dottore, che celebrò il trionfo con la maglia di Maradona sul podio. Un duello che si ripresentò nel 2018, in una gara caotica condizionata dalla pioggia: dalla partenza irregolare di Márquez alla sua furiosa rimonta, fino al contatto che mandò fuori pista Rossi, alimentando nel post-gara una delle diatribe memorabili della MotoGP.

Termas de Río Hondo è stato anche teatro di momenti spiacevoli, come l’incidente tra i compagni Ducati, Andrea Iannone e Andrea Dovizioso nel 2016, ma ha regalato anche emozioni indimenticabili, come la prima vittoria in carriera di Aleix Espargaró nel 2022, che regalò all’Aprilia il suo primo storico successo in top-class. Nel 2023, invece, fu il turno di Marco Bezzecchi, che conquistò la sua prima vittoria nella classe regina.

Marquez a caccia del quarto successo

Si tratta di un circuito imprevedibile e altamente tecnico, inaugurato nel 2008 e rinnovato nel 2012. Marc Márquez si è affermato come uno dei suoi massimi interpreti, detentore del record di vittorie con tre successi (2014, 2016 e 2019) e primatista di pole position con cinque partenze al palo, tutte con Honda. Inoltre, il fenomeno spagnolo detiene il record del giro più veloce in qualifica, 1’37.683, mentre il miglior tempo in gara appartiene a Valentino Rossi, con 1’39.019 su Yamaha.

El Cabroncito Márquez parte con i favori del pronostico e va a caccia di un riscatto personale su questa pista, dopo due anni di assenza forzata: nel 2022 fermato dalla diplopia in seguito all’incidente in Indonesia, e nel 2023 costretto ai box per l’infortunio alla mano rimediato a Portimão.

L’obiettivo è chiaro: centrare la quarta vittoria a Termas de Río Hondo e consolidare il proprio dominio nel Motomondiale 2025 sin dalle battute iniziali. Bagnaia, quindi, è subito chiamato alla reazione, determinato a spezzare subito il ritmo dello spagnolo e rimettersi in carreggiata.

Dove vedere il Gp d’Argentina: diretta tv e streaming

Il Gran Premio d’Argentina sul circuito di Termas de Rio Hondo sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport MotoGP. Tutti gli eventi si potranno seguire anche in streaming su NOW e sull’app Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento. Inoltre, le qualifiche e la Sprint saranno visibili su TV8, mentre la gara sarà trasmessa in differita alle 21:35, sempre su TV8.

