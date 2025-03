MotoGp Argentina: in Ducati Marquez gongola, Bagnaia a caccia della sua prima volta. Martin allontana il rientro

Conferenza stampa della MotoGp alla vigilia del weekend argentino con Marquez che si gode la sua Ducati e Bagnaia che invece deve ripartire dopo la Thailandia

Tutto pronto per il secondo appuntamento della stagione 2025 della MotoGp, che correrà nel tra 15 e 16 marzo in Argentina, con i piloti che hanno tenuto la consueta conferenza stampa alla vigilia del weekend in pista, con Marc Marquez che dopo l’ottimo esordio continua a gongolare e Francesco Bagnaia che invece per rispondere al compagno di squadra dovrà invertire la tendenza non positiva sul circuito sudamericano. Intervento anche di Jorge Martin, che ha dato importanti aggiornamenti sul suo rientro in pista.

Marquez: “Che bello tornare primi”

Dopo anni bui alla Honda tra infortuni e moto non competitive, Marc Marquez in Ducati ha ritrovato il sorriso ed è dunque pronto per l’appuntamento sudamericano, dove nulla però appare scontato alla vigilia: “Qui a Termas de Rio Hondo sono spesso andato forte ma ho anche commesso degli errori per cui vediamo come andranno le cose. Vedremo, inoltre, se sarò in grado di partire bene già dalla FP1 e dare, quindi, slancio al mio weekend. La pista, come sappiamo, migliora nel corso dei giorni e regala più grip per cui devi adattare la tua guida e capire qual è il limite”.

Il pilota spagnolo non riesce però a nascondere la felicità per l’essere tornato ai vertici del motomondiale dopo tanti anni e per l’avere a disposizione una moto con cui si trova a meraviglia: “Non ero primo solitario dal 2019, è passato davvero tanto tempo! Come mi sento? Direi che è una bella sensazione. Mi sento rilassato e fiducioso. Mi sento bene sia con la moto sia con il team e anche la comunicazione è ottima. Ad ogni modo mancano ancora 21 weekend di gara, per cui ogni discorso di classifica è tutto molto prematuro”.

Bagnaia: “Qui ho fatto tanti errori, ma c’è sempre una prima volta”

Chi è uscito ridimensionato dal weekend di gare in Thailandia è stato invece Francesco Bagnaia: “A Buriram ho faticato, quando ho capito cosa mi serviva non ero pronto a battagliare per la vittoria. Ho imparato una lezione importante, bisogna completare una gara. E per la situazione che era è stato comunque importante chiudere sul podio”.

Sin dall’arrivo di Marquez in Ducati, Pecco sembra aver perso un po’ lo smalto migliore e già in Argentina è chiamato a “rispondere” al compagno di squadra. Per farlo dovrà però invertire una tendenza non certo troppo positiva a Termas de Rio Hondo: “L’ultima volta qui sono caduto mentre ero secondo, l’anno prima ho fatto vari errori. La pista è bella, mi piace e credo si adatti bene al mio stile di guida. C’è sempre una prima volta. Penso che sarò competitivo come le altre Ducati, ma anche Aprilia e KTM mi aspettano facciano bene. Dobbiamo capire cosa serve per adattarci alla pista, che migliorerà sessione dopo sessione”.

Martin: “Non riesco a velocizzare il rientro”

A sorpresa c’è stato anche l’intervento in collegamento del campione in carica Jorge Martin, che non ha certo dato notizie rassicuranti sul suo ritorno in pista dopo l’infortunio rimediato prima dell’inizio della stagione: “Sicuramente sto soffrendo, non è il mio momento migliore. Sto facendo fatica a velocizzare il recupero, non sto recuperando come vorrei. Mi piacerebbe essere ad Austin ma non ci sarò, salterò anche il prossimo GP. Non so se potrò essere in Qatar, è ancora troppo presto per dirlo. Vorrei fare un po’ di test prima di tornare in gara perché non mi sento ancora al massimo. Rivola sta lavorando per questo e vedremo se sarà possibile”.