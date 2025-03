Gp Thailandia, Bagnaia e la risposta che manca, Marc e la strategia non voluta, per Alex weekend perfetto

Marc Marquez rivela come ha lavorato in inverno per limare i punti deboli, Pecco deluso confida nei prossimi Gp, per Alex due giorni da ricordare

Piacere, Marc. Marc Marquez. Lo spagnolo si presenta così, come un tornado nella prima gara ufficiale con la Ducati. Dopo una sprint super ecco il dominio nel Gp di Thailandia. Una doppietta che lo spedisce già in fuga nel Mondiale: 37 punti a +8 sul fratello Alex e +14 su Bagnaia, rispettivamente secondo e terzo. Quarta piazza per Morbidelli, poi Ogura e Bezzecchi. Cadute per Acosta e Mir, ritirato Fernandez per un battesimo già entusiasmante.

La strategia singolare di Marc

Si pensava che Marc, partito in pole e trovatosi in testa da subito, provasse a rimanere davanti fino alla fine, invece ha lasciato per una quindicina di giri la testa della corsa al fratello Alex che era alle sue spalle, restandogli attaccato e sorpassandolo facendo il vuoto quando mancavano poco più di tre giri al termine. La gestione delle gomme alla base di una scelta tattica che ha confuso anche i rivali.

Alex parla di gara perfetta

Si accontenta del secondo posto Alex Marquez: “E’ stato un weekend perfetto, non si poteva chiedere di più”. La strategia di Marc ha sorpreso anche lui: “Lo conoscevo fino ad oggi, pensavo che volesse andare subito avanti e rimanerci, ero convinto che facesse la lepre lui. Io ci ho provato fino alla fine, sapevo che Pecco dietro era veloce, il nostro ritmo era simile ma ho fatto quasi la gara perfetta. Sapevo che la mia pressione era alta per andare via da solo, per questo al giro 1 ho attaccato e sono stato aggressivo, abbiamo sbagliato solo la curva 1 e sono contentissimo di come è andato il weekend. Ho anche pensato di poter vincere, ho sperato che la ruota avanti di Marc si surriscaldasse e potesse calare ma quando mi ha passato in due curve ho visto che ne aveva di più

I rimpianti di Bagnaia

E’ deluso Bagnaia e non fa nulla per nasconderlo: “Ci ho provato ma ogni volta che mi avvicinavo un po’ a meno di mezzo secondo dovevo rilasciare per via delle gomme, o ne hai talmente di più come è successo a Marc o fai fatica. Peccato, non sono soddisfatto. Non è questione di bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, il mio obiettivo non è quello di far terzo. Siamo arrivati lunghi sui test, abbiamo finito venerdì e non ho potuto fare tutte le prove che servivano. Per fortuna sono finiti e in Argentina spero di far meglio. Ho analizzato come guidavano gli altri due e c’era un gap con entrambe, questa moto è simile a quella dello scorso anno e dobbiamo capire perché non rende come l’anno scorso. Potevo finire secondo se Marc fosse rimasto sempre avanti, Alex girava un pelino più veloce di me. La pista che spero che arrivi? Jerez e prima ancora il Qatar ma il Mondiale è già cominciato, dobbiamo dare il massimo per colmare il gap

Marc spiega perchè ha scelto di farsi superare dal fratello

Ha un sorriso radioso Marc Marquez a fine gara. La sua tattica è stata dettata dalla necessità di rallentare sulla pressione anteriore. Dopo i ringraziamenti al team (“il weekend più felice della mia vita, primo e secondo ieri e oggi”) la spiegazione: “Ho visto che la pressione non era dentro, ho detto: mi fermo e aspetto. Sono stato attaccato ad Alex era difficile perchè bruciava tutto e non si respirava ma a 3 giri dalla fine ho attaccato e sono tornato in testa. Era previsto di fare la gara davanti ma è un team nuovo, con i dati dell’anno scorso ma con una moto nuova. La temperatura non arrivava, loro imparano, io imparo ed eviteremo che accada di nuovo. Ho lavorato questo inverno per guidare più pulito, non ho più 20 anni, ne ho 32. Era più divertente da vedere prima ma era necessario. Anche sulle curve a destra ho lavorato, dove l’avete sentito? Nel retrobox? Ho guardato gli altri ma per essere più costante devo lavorare tanto per avere questo stile di guida tutto l’anno”.