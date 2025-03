MotoGP Thailandia, Marc Marquez gongola. Bagnaia si lamenta: "Problema Sprint" ma Dall'Igna gli tira le orecchie

Dopo la Sprint del Gran Premio di Thailandia, Marc Marquez e il fratello Alex si godono la doppietta mentre Bagnaia analizza i problemi ricevendo una critica sulle scelte da parte di Gigi Dall'Igna

Marquez al quadrato. Nel nome di Marc e del fratello Alex la Sprint Race del Gran Premio di Thailandia. Per Bagnaia una prima battaglia persa nel confronto in casa con l’ingombrante spagnolo 6 volte campione del mondo alla Ducati non vuole perdere l’occasione di tornare re della MotoGP. Pecco si prende la sconfitta, lamenta i soliti problemi a spingere nelle Sprint ma subisce anche una piccola tirata d’orecchie da parte di Gigi Dall’Igna sulla scelta della gomma.

Marc Marquez 93 settimane dopo in testa al Mondiale

Incredibile ma vero. Sorride Marc Marquez quando gli dicono che con questo primo successo nella Sprint del GP di Thailandia che ha aperto il 2025 è in vetta solitaria alla classifica mondiale piloti, cosa che non accadeva da esattamente 93 week end. Proprio il suo affezionato numero di gara. Ed allora la gioia per lo spagnolo è doppia perchè ha voluto fortemente la Ducati ufficiale, ci è arrivato in due anni e in due mosse ed alla “prima” ha già dato scacco matto a tutti.

“Ho pensato che il sabato fosse stato perfetto, il modo migliore di cominciare questa avventura con la Ducati, e poi c’era Alex secondo sono stato ancora più contento, non euforico perché c’è ancora domenica. Pecco è molto forte, ieri è stato sfortunato. La moto va forte, ogni volta che esco cerco di dare il 100% senza guardare a cosa fanno gli altri. Non credo di cambiare niente per domani all’anteriore, con la dura non mi trovo, al posteriore vediamo cosa dice Ducati”

Bagnaia: “Il solito problema delle Sprint”

Alla fine lo ha detto lui stesso: “Quando ho capito che non potevo prendere i fratelli Marquez mi sono accontentato”. Pecco Bagnaia impara un po’ dagli errori del passato e memore di aver perso un mondiale, lo scorso anno per soli 10 punti per qualche caduta di troppo, si prende il podio nella Sprint senza rischiare di vedere la ghiaia per un paio di punti in più.

Restano però i problemi atavici di riuscire a fare la differenza nelle Sprint come ammette lo stesso Pecco: “Ci ho provato ma andavano più forte. Con la dura davanti ho faticato, come tutte le Sprint faccio fatica a staccare forte come vorrei, ci stiamo lavorando anche tecnicamente ma devo migliorare anche io. Sono stato impressionato da Ai Ogura. Per domani ho diverse cose in testa, vedremo come risolverle. Sono soddisfatto al 60%“.

Non cerca però più scuse di tanto Pecco Bagnaia che è conscio di dover migliorare in fretta per battere Marc Marquez: “Non credo che la gomma abbia fatto la differenza, Marc e Alex sono andati meglio di me, non mi aspettavo un calo della gomma dura, vediamo se è un discorso di pressione. La situazione è chiara, non sono ancora comodissimo, è stato un inverno complicato, questa è la prima volta che guido la stessa moto per la seconda volta di fila. Marc è in palla pieno, non ho molte scuse, mi devo mettere giù a lavorare”.

Gigi Dall’Igna: “Pecco forse doveva mettere la morbida”

Se i fratelli Marquez hanno fatto doppietta, la Ducati ha fatto tripletta nella Sprint con le due ufficiali e la Desmo del team Gresini. Felice dunque il gran capo Gigi Dall’Igna: “Sempre difficile immaginare un inizio di Mondiale perché durante i test non si capisce mai tutto. Sono contento di avere tre moto sul podio e complimenti a Ogura per la gara che ha fatto”.

Per quanto riguarda Bagnaia, Dall’Igna usa il metodo del bastone e della carota criticando una scelta del torinese: “Pecco ha fatto una gara intelligente, poteva forse puntare al secondo posto ma è difficile fare delle gare in queste condizioni e rischiare. La sensazione è che la morbida andasse meglio, ce ne sono tre nelle prime 4 posizioni. In gara Pecco se la può giocare alla pari”.