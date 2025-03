MotoGP diretta GP Thailandia LIVE: Marquez dalla pole per il bis, Bagnaia va a caccia di Marc

Cronaca in diretta

Tutto pronto per la gara regina di questa prima domenica di Motomondiale, la Motogp: in Thilandia Marc Marquez cerca il bis dopo la vittoria in Sprint Race, dove si é vista la doppietta in famiglia con il secondo posto di suo fratello Alex.

Terzo Bagnaia, che cerchéra di guadagnare posizioni questa seconda gara: ricordiamo che non ci sará Martin, questo weekend fermo ai box per infortunio.

Dopo aver rotto il ghiaccio con la Sprint la MotoGP torna in pista a 24 ore di distanza sulla pista di Buriram per il GP di Thailandia nel primo appuntamento del Mondiale 2025. Marc Marquez andrà a caccia della bis di nuovo dalla pole, e chissà di un’altra doppietta col fratello Alex al suo fianco in prima fila. Proverà a inserirsi per la vittoria Pecco Bagnaia terzo ieri e in griglia.

La prima gara del Mondiale MotoGP è all’insegna dei Marquez. A vincere la Sprint del Gran Premio di Thailandia è stato Marc Marquez che con la sua Ducati ufficiale continua a dominare il week end inaugurale del Motomondiale al Buriram. Il 6 volte campione del mondo partito dalla pole è andato via e non si è fatto più prendere. Alle sue spalle, unico a tenerne il ritmo il fratello Alex con la Ducati Gresini. Solo terzo Francesco Bagnaia con l’altra Desmosedici ufficiale che partito in prima fila non è riuscito a tenere il ritmo dei “brothers” e si è dovuto accontentare del podio. Quarto un fantastico rookie Ai Ogura con l’Aprilia davanti a Franco Morbidelli e Acosta con la Ktm.

Cambierà poco. Marc Marquez partirà ancora dalla pole davanti al fratello Alex e Pecco Bagnaia. Quarta piazza per la Yamaha di Jack Miller e 5° Ai Ogura con Aprilia, a completare la seconda fila Pedro Acosta su Ktm, seguito da Raul Fernandez e Marco Bezzecchi su Aprilia che beneficiano del +3 posizioni inflitte a Franco Morbidelli per aver rallentato Bagnaia venerdì. Il Gran Premio di Thailandia si corre sul Circuito di Buriram. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 9.00 di domenica 2 marzo 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marc Marquez 1:28.782

Ducati 2. Alex Marquez 1:28.928

Ducati 3. Francesco Bagnaia 1:28.955

Ducati 2ª fila 4. Jack Miller 1:29.090

Yamaha 5. Ai Ogura 1:29.134

Aprilia 6. Pedro Acosta 1:29.320

KTM 3ª fila 7. Raul Fernandez 1:29.367 Aprilia 8. Marco Bezzecchi 1:29.381

Aprilia 9. Franco Morbidelli 1:29.171

Ducati* 4ª fila 10. Fabio Quartararo 1:29.389

Yamaha 11. Joan Mir 1:29.422

Honda 12. Johann Zarco 1:29.609

Honda 5ª fila 13. Fabio Di Giannantonio 1:29.327

Ducati 14. Brad Binder 1:29.468

KTM 15. Fermin Aldeguer 1:29.484

Ducati 6ª fila 16. Luca Marini 1:29.532

Honda 17. Miguel Oliveira 1:29.587

Yamaha 18. Maverick Vinales 1:29.701

KTM 7ª fila 19. Alex Rins 1:29.733

Yamaha 20. Enea Bastianini 1:29.916

KTM 21. Lorenzo Savadori 1:30.630 Aprilia 8ª fila 22. Somkiat Chantra 1:30.076

Honda*

*penalizzati di tre posizioni