MotoGP, Melandri senza peli sulla lingua: "Marquez ha spaccato la Ducati". A Bagnaia un consiglio da Macho

La MotoGP si sposta in Sudamerica per il Gran Premio di Argentina dove si rinnova la sfida tra Marquez e Bagnaia. L'ex pilota Marco Melandri è chiaro sui rischi di Pecco e sui vantaggi di Marc e lancia l'allarme in casa Ducati

La MotoGP si appresta a tornare in pista. Nel prossimo week end scatta il Gran Premio d’Argentina seconda prova del Mondiale. La prima, in Thailandia due settimane fa è stato un vero e proprio assolo di Marc Marquez che ha dominato tutto il fine settimana di Buriram. A uscirne con le ossa rotte soprattutto Francesco Bagnaia battuto su tutta la linea. Tra quelli che non si sono sorpresi della prova di forza di Marquez c’è Marco Melandri che ha sottolineato come “la fame” di Marc stia facendo la differenza oltre che un modo di fare che sta portando dalla sua parte il box Ducati “evidentemente spaccato” per l’ex campione della 250cc.

Marquez dominatore non sorprende Melandri

La prestazione di Marc Marquez al Gran Premio di Thailandia è stata impeccabile. Pole, vittoria nella Sprint e in gara per il pilota spagnolo che guarda al Gp di Argentina con la voglia di chi vuole bissare il week end perfetto thailandese. Per Marco Melandri quanto accaduto a Buriram non è stata una sorpresa: “In Thailandia è successo esattamente quello che mi aspettavo , ovvero il ritorno di Márquez alla vittoria“ ha detto Macho in una lunga intervista al sito specializzato GPOne.com.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Márquez ha dimostrato una supremazia costante così come era avvenuto già nei test prestagionali della MotoGP. Melandri spiega anche il perchè: “Marc aspettava questo momento da cinque anni , a causa di tutto quello che aveva sofferto a causa degli infortuni e della mancanza di competitività della Honda”. Un riferimento agli infortuni, tanti che lo spagnolo ha affrontato a cavallo del 2020/21 e poi i difficili anni con la Honda non più competitiva.

Melandri sicuro: “Marquez pitbull, ha più fame di Bagnaia”

Pecco Bagnaia è stato battuto su tutta la linea nella gara thailandese. Il torinese continua a soffrire nel trovare il giusto feeling con la Desmosedici a differenza di Marquez, come peraltro già sottolineato dal pilota torinese nel famoso fuorionda dopo la gara con Gigi Dall’Igna.

Melandri prova a spiegare la differenza al momento tra Marquez e Bagnaia: “In questo momento Ma ha molta più fame di Pecco. Lui è un pitbull, che ti azzanna e lascia il segno. A Bagnaia non manca la velocità, forse ha la stessa di Marc. Il problema è la fame di Marc e al tempo stesso il peso che ha lui all’interno del box. Marquez è un pilota che ti fa innamorare, ti fa stare bene e di conseguenza va ad alterare determinate dinamiche”.

“Box Ducati spaccato” l’allarme di Melandri e il consiglio a Bagnaia

Su Dall’Igna e la scelta di prendere Marquez e scaricare Martin andato poi in Aprilia, Melandri è convinto di una cosa: “Gigi vede i dati e conosce la moto meglio di tutti. Se ha rinunciato a Jorge è perché era sicuro di quanto avrebbe fatto Marc con la GP25″.

Infine l’allarme. Tutti nel mondo della MotoGP sono preoccupati degli equilibri in casa Ducati. Lo erano prima, lo sono ancora di più ora dopo quanto successo in Thailandia. Soprattutto pensando al peso di Marquez nei confronti di Bagnaia. Melandri non ha peli sulla lingua: “Secondo me il box Ducati è spaccato, Marc è uno che cambia le dinamiche. Pecco deve isolarsi cercando di pensare soltanto a sé stesso, senza focalizzarsi su altro”.