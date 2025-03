MotoGP, Bagnaia nervoso e preoccupato: la frase a Dall'Igna che tradisce le prime crepe in casa Ducati

In Thailandia il dominio dei fratelli Marquez ha preoccupato Bagnaia, che ha cercato spiegazioni legate alla resa delle gomme (specie la posteriore), tradendo un po' di nervosismo

Tutto avrebbe pensato, Pecco Bagnaia, meno di prenderle in modo così “brutale” dai fratelli Marquez. Marc più di Alex, ma la sostanza poco cambia: in casa Ducati la bilancia di inizio stagione pende tutta dalla parte degli spagnoli, e per il due volte campione del mondo ci sarà bisogno di trovare in fretta l’antidoto per riportarsi a stretto contatto, evitando di dover fare i conti per la seconda stagione consecutiva con una nemesi iberica (prima Jorge Martin, adesso appunto i due Marquez).

I due Marquez hanno messo Pecco nella “gabbia”

A Buriram, per tutto il week-end, Pecco ha faticato a tenere il passo di Marc Marquez. E i due terzi posti raccolti tanto nella sprint race, quanto nella gara domenicale non possono certo essere accolti alla stregua di due buoni risultati.

Soprattutto la gestione degli pneumatici ha mostrato una differenza sostanziale tra i due piloti del Team Factory: MM93 ha dovuto fare i conti anche con la spada di Damocle di una possibile penalità per via della pressione troppo bassa della gomma anteriore, tanto da vedersi costretto a far passare per qualche giro il fratello Alex in testa alla corsa pur di evitare di incappare in qualche sanzione e rientrare nei parametri previsti.

Ma le due ruote sulla moto dell’iberico hanno lavorato meglio, tanto che quando s’è presentata l’opportunità di poter tornare a fare gara libera non s’è l’è fatto ripetere due volte, andando a sopravanzare il fratello e poi chiudendo agevolmente il discorso primo posto. Cosa che Bagnaia non ha mai neppure lontanamente potuto sperare di fare, esternando a fine gara tutto il suo disappunto e il suo stupore agli occhi di Gigi Dall’Igna.

La frase rivolta a Dall’Igna e quegli occhi bassi…

Il quale ha provato a “consolare” Pecco, come a fargli capire che in fondo due terzi posti per cominciare la stagione non sono poi tanto male. Bagnaia però ha subito risposto sibillino: “Devo capire bene cosa è successo”, indicando chiaramente la ruota posteriore. Dall’Igna ha provato a rispondere, poi s’è fermato lasciando intendere che della questione se ne sarebbero si occupati, ma nel retro box e lontano da occhi indiscreti (e soprattutto senza telecamere pronte a riprendere il dialogo).

Eppure gli occhi di Bagnaia hanno tradito più di un elemento di frustrazione: l’exploit di Marquez al debutto sulla rossa di Borgo Panigale ha subito contribuito a togliergli un po’ di quello smalto e quella fiducia che già il finale di stagione 2024 gli avevano tolto, considerati i tanti rimpianti accumulati nel corso della volata mondiale con Jorge Martin.

Marquez che ha trovato peraltro nel fratello Alex un fidato scudiero in grado di andare a rendere ancora più marcato il dominio del ticket iberico in questo primissimo scorcio di campionato. A Rio Hondo, tra due settimane, per Pecco sarà già tempo di provare a prendersi una rivincita: per ora però nel box Ducati sembra essere andato all’opposizione.