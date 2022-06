MotoGP, Assen: Bagnaia soddisfatto del feeling con la moto

24-06-2022 15:56

Ha colto la finestra giusta “Pecco” Bagnaia nel corso della seconda sessione di prove libere ad Assen. Quando la pista, nella fase conclusiva, si stava asciugando infatti, il torinese è riuscito a liberare i cavalli della sua Ducati facendo registrare un tempo molto promettente in ottica passaggio in Q2

“Sono contento di come è andata oggi. Non erano condizioni facili ed i tempi che abbiamo fatto in FP2 sono molto veloci. Sono abbastanza soddisfatto ma alla fine non è quello che ci manca essere veloci, dobbiamo lavorare anche su altro” ha affermato Bagnaia ai microfoni di Sky Sport.

“Ho girato adesso un decimo più lento del mio miglior giro nella gara dell’anno scorso, quindi sono soddisfatto del mio feeling. Questa comunque è una cosa secondaria, perché so che siamo veloci. Devo lavorare e maturare sul lato gara” ha proseguito il piemontese prima di tornare su quanto accaduto nelle ultime uscite.

“Non ci siamo ritrovati nella situazione più facile dall’inizio dell’anno, sempre un po’ a rincorrere. Per forza di cose dopo la gara di Barcellona sapevo di dover star davanti, ma il lavoro che avevamo fatto per tutto il weekend è stato incredibile. Eravamo pronti per la gara, poi è successo quel che è successo” ha chiosato “Pecco”.