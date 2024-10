MotoGP Australia: Martin fa paura a Phillip Island, allarme Bagnaia, come cambia la classifica piloti dopo la Sprint

La Sprint del del GP di Australia ha regalato una vera perla di Jorge Martin che domina a Phillip Island e allunga su Bagnaia solo quarto. Come cambia la classifica piloti in attesa della gara lunga

Un dominio che fa paura quasi quanto la caduta di Bezzecchi con Vinales nel finale. Questa la sintesi del dominio dimostrato da Jorge Martin nella Sprint Race del GP di Australia, preceduta da una pole spaziale a Phillip Island. Quello che invece non è riuscito a fare Pecco Bagnaia che dopo essere risalito al 2° posto si è visto battere pure a Marquez e Bastianini perdendo sei preziosi punti nella classifica mondiale in attesa della gara di domani, sempre all’alba.

Gp Australia, la chiave: che ritmo Martin!

La chiave della gara è stata Jorge Martin. Alla faccia di chi dopo Motegi pensava che la pressione per la lotta al titolo potesse frenare il martello di Martinator. Che scaccia via qualsiasi dubbio sulla sua tenuta, soprattutto mentale. Piazza pole e si prende la Sprint quasi senza dare nemmeno la sensazione agli avversari di potersela giocare. Un dominio assoluto che adesso sposta la pressione su Pecco Bagnaia che invece “canna” la prima in Australia con qualche problema di tenuta della sua Ducati che lo ha messo in crisi anche nei confronti di Marquez e Bastianini che gli sono finiti davanti.

Rivedi la cronaca della Sprint del Gp di Phillip Island

La nuova classifica mondiale piloti dopo la Sprint di Phillip Island

1 J. Martin Ducati 404 2 F. Bagnaia Ducati 388 3 E. Bastianini Ducati 320 4 M. Marquez Ducati 320 5 B. Binder KTM 183

MotoGP, domani si replica a Phillip Island

Dopo la Sprint si resta ovviamente a Phillip Island dove all’alba di domenica mattina si correrà il Gran Premio di Australia. Altri 25 punti in palio in questa pazza ed entusiasmante volata tra Martinator e Pecco. Dopo la gara aussie, il Circus della MotoGP farà tappa in Thailandia, Malesia e chiuderà a Valencia.

Calendario completo MotoGP