MotoGp, Bagnaia approva la penalizzazione

Pecco Bagnaia è arrivato sesto ad Assen con la sua Ducati e ha analizzato così la gara: “Non credo che ci sia una moto migliore dell’altra, sono tutte il massimo possibile per ogni casa. C’è quella che va più forte in certe piste, quella che va più forte in altre. Al momento la moto più costante sembra essere la Yamaha (5 vittorie su 9 gare) ma credo che la differenza la fa Quartararo che sta guidando ad alti livelli e riesci sempre a fare delle grandi gare”.

Bagnaia è stato penalizzato mentre era secondo: “Credo che sia stato giusto, ci sono delle regole e bisogna rispettarle. Oggi piuttosto che far scappare Quartararo per stare davanti ho esagerato e sono andato fuori- ha spiegato-. Il problema è stato non commettere lo stesso errore dopo il long-lap, visto che dietro aveva Marc (Marquez) a spingere per passarmi. La regola è giusta ed ho chiesto scusa alla squadra”.

OMNISPORT | 27-06-2021 18:06