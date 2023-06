MotoGP, Bagnaia: "Bezzecchi faceva paura, di più non potevo"

Il ducatista si accontenta del secondo posto nella Sprint dietro al pilota VR46. Però in gara vuole fare meglio.

24-06-2023 19:20

Dopo i due secondi posti del Sachsenring alle spalle di Jorge Martin, Pecco Bagnaia si è dovuto accontentare della piazza d’onore anche nella Sprint di Assen dove a vincere è stato però Marco Bezzecchi. Il ducatista è sempre in testa al campionato, ora con 21 punti di vantaggio sullo spagnolo e 31 sul pilota VR46. A Sky, Pecco ha parlato così: “Bezzecchi è stato il più forte oggi e finora in tutto il weekend. Ci stavamo provando nel finale, ma non avevo la confidenza al 100% per provarci”.

Bagnaia ha quindi aggiunto: “È complicato superarlo, Bez ha fatto paura. Sto soffrendo un po’ a far girare la moto nello stretto, ci ho provato ma non sarebbe stato molto saggio affondare, quindi ho mollato. È da inizio anno che cerchiamo equilibrio, la moto tende a muoversi un po'”. Sul GP ha detto: “Abbiamo delle idee per domani, forse andremo con la media perché con la Soft nelle ultime due tornate sentivo delle vibrazioni. Sono già tre gare che faccio secondo, non mi va troppo bene“.