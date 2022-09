MotoGP, Bagnaia: "Bravo Enea, non volevo rischiare"

18-09-2022 16:04

Dopo i quattro successi di fila di Assen, Silverstone, Red Bull Ring e Misano, ad Aragon si è fermata la striscia vincente di Pecco Bagnaia. Il ducatista del team ufficiale è stato infatti battuto all’ultimo giro da Enea Bastianini, prossimo compagno di squadra ma adesso ancora in Gresini.

Un podio comunque speciale per Bagnaia, che ha recuperato 20 punti di ritardo da Fabio Quartararo, caduto al primo giro. Pecco è così a -10 dal francese della Yamaha con sette lunghezze di vantaggio su Aleix Espargaró, pilota Aprilia.

Bagnaia ha commentato così il risultato: “Senza dubbio è andata alla grande, ma nella mia gara ho fatto il massimo. Enea all’ultimo giro aveva più trazione, io ho fatto comunque un lavoro incredibile ma lì è stato molto competitivo, come per tutto il weekend”.

Pecco ha poi aggiunto: “Sapevo che lui e Quartararo erano più veloci. Fabio è stato sfortunato a cadere nel primo giro, ma in ogni caso ho cercato di fare del mio meglio e all’ultimo non mi sono sentito in grado di superare Enea, perché avevo già corso troppi rischi nei giri precedenti e va bene così”.