MotoGP, Bagnaia cade dopo la fine delle libere e manda a quel paese Vinales: dinamica e video della caduta

Caduta per Pecco Bagnaia alla fine della prima sessione di prove libere nel Gran Premio della Solidarietà, ultimo round della MotoGP che si corre a Barcellona. Pecco se l'è presa con Maverick Vinales. Guarda il video

Inizia con una caduta il week end di Francesco Bagnaia nel Gran Premio della Solidarietà, ultimo round della MotoGP che si corre a Barcellona. Pecco dopo aver chiuso la prima sessione di prove libere al settimo posto senza forzare, è stato vittima di una stupida caduta causata da Maverick Vinales. Bagnaia non l’ha presa bene e ha mandato palesemente a quel paese lo spagnolo dell’Aprilia.

Caduta di Bagnaia in fp1: cosa è successo con Vinales

Piccolo grande inconveniente per Pecco Bagnaia proprio pochi istanti dopo la fine della prima sessione di prove. Il pilota Ducati dopo aver provato la partenza sul rettilineo di arrivo, peraltro con sgommata come gli succede troppo spesso ultimamente, ha rallentato all’imbocco di curva 1, Vinales che sopraggiungeva veloce, gli è passato davanti, Bagnaia forse colto di sorpresa e con la gomma fredda gli si è chiuso l’anteriore ed è finito per terra. Rialzatosi Pecco ha mandato a quel paese lo spagnolo dell’Aprilia!

Gp Solidarietà Barcellona: così le fp1

Bagnaia e Martin si nascondono, Nakagami si prende la scena. Prima sessione di prove libere interlocutorie con la Honda che si rivede davanti a tutti per merito di Nakagami, e delle gomme nuove a fine fp1, col miglior tempo in 1:40.501. Alle sue spalle Acosta, Alex Marquez e Binder. Si sono “nascosti” Jorge Martin e Pecco Bagnaia, rispettivamente quinto e settimo senza forza e pensando a qualifiche, Sprint e Gara. In mezzo ai duellanti per il titolo Bastianini, più staccato Marc Marquez. Alle 15 le prequalifiche.