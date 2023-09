MotoGP, Bagnaia c'è: dove vedere GP Misano in diretta Tv e streaming

Il Motomondiale riaccende i motori a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP che vedrà il leader del Mondiale Bagnaia in pista dopo il terribile incidente di Barcellona, non ci sarà invece Bastianini

08-09-2023 11:56

Via ad uno dei weekend più atteso dagli appassionati italiani di MotoGP, pronti ad invadere il circuito di Misano per assistere all’edizione 2023 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Dopo il bruttissimo incidente di Barcellona, Pecco Bagnaia ci sarà e tornerà a difendere il titolo di campione del mondo in sella alla sua Ducati. Qui di seguito tutte le info utili per vedere in diretta Tv e live in streaming online il GP di Misano.

Bagnaia correrà a Misano: le condizioni del pilota della Ducati

Pecco Bagnaia ha ricevuto l’ok dei medici nelle ultime ore e a Misano ci sarà. Il pilota della Ducati, nonché campione del mondo in carica, non è al 100% ma ha fatto di tutto per essere presente e correre su uno dei circuiti più amati dagli italiani, dinanzi ad una marea rossa pronta a fare il tifo per lui.

Nella canonica conferenza stampa del giovedì, Bagnaia non ha fatto mistero delle sue condizioni, prima di tornare sull’incidente che avrebbe potuto assumere contorni ben più tragici in Catalunya.

Sono contento e fortunato di essere qui. Devo essere grato al duro lavoro fatto in termini di sicurezza. Questo è il mio GP di casa e volevo esserci. Lunedì per me è stata una giornata difficile, ma abbiamo lavorato sodo. Abbiamo fatto progressi incredibili, continuerò con le terapie per tutto il weekend e ogni giorno starò meglio. Ho cercato di salire in moto e stavo bene. Il problema maggiore è l’ematoma al ginocchio destro che arriva sino al piede, sarà un problema muovere la gamba.

Pecco, consolato anche dal suo idolo Valentino Rossi, ha chiesto ufficialmente spiegazioni a Michelin, responsabile della tenuta dei pneumatici, apparsi eccessivamente scivolosi già al via del GP di Barcellona.

A Michelin sto chiedendo una risposta, perché vorrei comprendere perché la moto mi sembrasse così scivolosa. Aspetto di capire cos’è successo alla posteriore, non so quanto ci vorrà.

MotoGP, dove vedere il GP di Misano in diretta Tv e streaming online

Sale l’attesa per il GP di Misano, con le tribune esaurite in ogni ordine di posto per la sprint di sabato e la gara di domenica, rispettivamente in programma alle ore 15.00 e alle 14.00. Free practice, qualifiche e gran premio, come di consueto, saranno visibili in diretta Tv sui canali Sky Sport, con particolare riferimento al canale 208, e in chiaro su TV8, dove vengono quotidianamente trasmessi i principali eventi del palinsesto satellitare.

Avrete la possibilità di assistere al GP di San Marino e della Riviera di Rimini in diretta streaming online sull’app Sky Go e gratuitamente sul sito Tv8.it, cliccando sulla call to action denominata “streaming” (tasto rosso in alto a destra, ndr). Live streaming anche su NOW Tv, piattaforma di proprietà di Sky che mette a disposizione dei propri abbonati tutto il Mondiale di MotoGP.

MotoGP, il programma di Misano: date e orari

Misano, un lungo weekend da vivere tutto d’un fiato. Nonostante il brutto infortunio patito da Enea Bastianini, costretto a saltare il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, il pubblico nostrano non vede l’ora di spingere Pecco Bagnaia verso la vittoria finale, tra sprint e gara domenicale. Bandiere tricolore e coreografia attese sugli spalti, con migliaia di tifosi accorsi da tutta Italia.

Grande curiosità sin dalle prove libere, per comprendere le reali condizioni del fenomeno della Ducati, dopo lo spavento di Barcellona. I diretti avversari non staranno a guardare, consapevoli di poter accorciare il distacco che li divide dalla vetta della classifica mondiale.

Qui di seguito il programma completo del GP di Misano, date e orari delle sessioni:

Venerdì 8 settembre

Prove Libere 1 ore 10.45-11.30

Prove Libere ore 15.00-16.00

Sabato 9 settembre

Prove Libere 2 ore 10.10-10.40

Qualifiche 10.50-11.30

Gara Sprint ore 15.00

Domenica 10 settembre