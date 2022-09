MotoGP, Bagnaia: "È stata dura, restiamo concentrati"

04-09-2022 15:55

Quattro gare fa i punti di ritardo di Pecco Bagnaia da Fabio Quartararo erano 91. Adesso sono scesi a 30 dopo le quattro vittorie di fila ottenute dal pilota della Ducati ufficiale, l’ultima arrivata a Misano. Pecco ha parlato così a Sky del suo successo: “Oggi è stata durissima, perché nei primi giri non avevo grip e facevo fatica. Poi scendendo la benzina, è aumentato il grip e all’ultimo giro abbiamo fatto il giro veloce”.

“Non credo che Bastianini sarebbe riuscito a passarmi al Curvone, ma poteva avere una possibilità alla staccata del Carro. Enea è stato velocissimo ed era più rapido di me nelle ultime due curve – così Bagnaia che ha poi parlato della rimonta in campionato -. Mancano ancora 30 punti e non sono pochi, vediamo di restare concentrati come stiamo facendo”.