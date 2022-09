MotoGP, Bagnaia: "Ho fatto quello che potevo"

03-09-2022 19:08

Dopo la penalità l’obiettivo di Pecco Bagnaia era partire dalla seconda fila. E così sarà a Misano. Secondo tempo in qualifica dietro al compagno di squadra Jack Miller e il ducatista scatterà dalla quinta posizione. Questo il suo commento a Sky: “Il quinto posto non sarà come partire secondo, ma ho fatto quello che potevo. Non è così male, considerando che Aleix e Fabio sono indietro“.

“Meglio che parta davanti perché sarà difficile, dato che le condizioni dovrebbero essere come quelle di oggi – ha aggiunto Bagnaia -. Dovesse iniziare quella pioggerellina, non sai mai se puoi spingere o devi fermarti per il flag to flag. Spero e mi auguro di non avere queste condizioni domani”.