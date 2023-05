MotoGP, Bagnaia: "Le Mans? Occhio alla pioggia"

Le parole del campione del mondo in carica

11-05-2023 10:07

Questo weekend sarà la volta del GP di Francia di MotoGP. Francesco Bagnaia sarà chiamato a piazzare il primo allungo significativo in testa al mondiale. Bagnaia, redice dall’ottima prima di Jerez, è leader del campionato dopo quattro prove del mondiale a 22 lunghezze da Bezzecchi e 25 sulla KTM di Bezzecchi.

Il campione del mondo in carica sta passando un ottimo periodo di forma ed è il favorito alla vittoria di gara sullo storico circuito di Le Mans, nonostante le previsioni meteo non sembrano essere incoraggianti e la pioggia potrebbe cambiare la carte in tavola condizionando ineluttabilmente lo svolgimento e l’epilogo del fine settimana d’oltralpe.

Ai canali ufficiali della Ducati, Pecco spiega di essere “contento di tornare a correre in Francia, dove l’atmosfera è sempre incredibile grazie ai numerosi tifosi. Le Mans è una pista che mi piace molto e dove lo scorso anno ero in lotta la vittoria, prima della caduta. Rispetto al 2022, quest’anno ci aspettano però temperature più basse ed è prevista pioggia tutto il weekend. Sarà un fine settimana insidioso dove sarà importante restare concentrati”.