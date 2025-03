MotoGP, Bagnaia contro Marquez: bacio alla Ducati, Guido Meda scagiona Dall'Igna e salva il canale di Luca Salvadori

Il telecronista della MotoGP, Guido Meda ha pubblicato un video che fa luce sul discusso bacio di Gigi Dall'Igna alla Ducati di Marc Marquez che ha fatto storcere il naso ai tifosi di Bagnaia. Inoltre il telecronista si prende in carico il canale di Luca Salvadori

E’ bastata una gara, la prima, a far scoppiare un putiferio sui rapporti di forza in casa Ducati tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia. La vittoria bis, nella Sprint e in gara, al Gran Premio di Thailandia dominato dallo spagnolo ha fatto storcere il naso ai tanti tifosi del pilota torinese. Ma ancor di più hanno fatto discutere alcune immagini come ad esempio il bacio dato da Gigi Dall’Igna alla Desmosedici numero 93 che ha fatto scoppiare un putiferio soprattutto in rete. A sgombrare i dubbi e fare chiarezza su quel gesto, ci ha pensato Guido Meda, la voce della MotoGP con un video postato sul proprio profilo personale in queste ore.

Il bacio di Dall’Igna e i presunti favoritismi Ducati a Marquez

A Buriram, nella prima gara della MotoGP, è stato un dominio della Ducati e di Marquez in particolare con Marc che ha vinto Sprint e Gp con irrisoria facilità. Peraltro davanti al fratello Alex. Pecco Bagnaia è arrivato “solo” terzo in entrambe le gare e ha faticato non poco a tenere il passo dei fratelli spagnoli, in particolare di Marc.

A fari discutere alla fine della corsa della domenica due situazioni. La prima è la frase rivolta a Dall’Igna da Bagnaia che si lamenta del rendimento della gomma posteriore con tanto di invito a “parlarne dopo” da parte dell’ingegnere gran capo della Ducati.

A far discutere il popolo della rete, forse ancor di più di questo episodio, è stato un video in cui si vede lo stesso Dall’Igna baciare la moto 93 di Marc Marquez subito dopo l’arrivo del vincitore in pit lane. Un gesto che da molti è stato preso come una specie di endorsment da parte del General Manager di Ducati Corse nei confronti dello spagnolo, facendo anche sospettare qualche tipo di favoritismo interno dopo che lo stesso Marquez con grande diplomazia ha convinto lo scorso anno i vertici di Borgo Panigale a puntare su di lui e non su Jorge Martin in lotta per il titolo con la Ducati Pramac e poi di fatto campione del mondo.

Guido Meda posta il video che scagiona Dall’Igna

A “salvare” Gigi Dall’Igna dal putiferio che ne è conseguito è stato Guido Meda, telecronista della MotoGP per Sky che nelle ultime ore ha postato sui propri account social un video in cui si vede il direttore generale della Ducati baciare non solo la Desmosedici di Marc Marquez ma anche le altre moto, sia quella di Bagnaia del team ufficiale che quella di Alex Marquez che corre per la scuderia Gresini. E lo ha fatto con tanto di tirata d’orecchie ai tanti “complottisti” li ha definiti che in questi giorni hanno invaso i social accusando di favoritismo Dall’Igna, Tardozzi e tutto il mondo Ducati.

In questo video di domenica in Thailandia si vede Dall’Igna sullo sfondo baciare anche le moto di Alex e di Bagnaia dopo aver baciato quella di MM93. Questa è la verità. Peccato che da molti sui social (compreso qualche professionista), sia stato mostrato solo il frame di Dall’Igna che un attimo prima bacia la moto di Marquez, generando una speculazione e del complottismo spicciolissimo su una cosa che non esiste e che non fa bene a niente e a nessuno

Guido Meda continua a tenere in vita il canale di Luca Salvadori

Ma c’è un’altra notizia che riguarda da vicino la “voce” della MotoGP. Sarà infatti lui, insieme a due noti youtuber Alberto Naska e Sinna, a portare avanti il canale di Luca Salvadori, lo sfortunato motociclista e youtuber morto in Germania il 15 settembre dello scorso anno in seguito alle ferite riportate in un terribile incidente durante una gara per il campionato europeo su strada.

Ad annunciarlo nel giorno del suo compleanno è stato il padre, Maurizio Salvadori, imprenditore del mondo della musica ma anche dei motori, che sta portando avanti una lotta personale per sapere la verità su cosa è successo al figlio e migliorare gli standard di sicurezza delle gare delle serie minori. Meda che come tutti nel mondo della MotoGP e del Motomondiale conosceva ed apprezzava il lavoro di Luca Salvadori ha preso con entusiasmo questo incarico: