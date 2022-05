MotoGP, Bagnaia: "Meritavo questo successo"

29-05-2022 16:15

Francesco Bagnaia è riuscito a riscattarsi, trionfando nel GP di casa del Mugello. Un successo importante per il pilota della Ducati, che adesso ha come obiettivo quello di trovare continuità.

Al termine della gara del Mugello, Bagnaia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Io e tutto il team meritavamo questo successo, abbiamo lavorato tanto per questo traguardo. Non sono partito al meglio, mi sono imbottigliato ma sono riuscito a recuperare subito su Bezzecchi e creare un po’ di margine. Vincere qui, nella gara di casa, davanti ai miei tifosi è grandioso e speciale: mamma quante bandiere con il mio numero che ho visto!”.

La gara di Bagnaia però, quinto al via, non è stata semplice: “E’ stata dura, era freddo, non me sentivo di usare gomme diverse dalle medie perché il grip era minore, forse per la pioggia della notte. Nel finale non volevo arrivare all’ultimo giro con Quartararo vicino perché, nel caso, non credo che ne avrei avuto per ripassarlo, ma in frenata avevo riferimenti perfetti, anche se il vento non aiutava”.

Bagnaia ha riscattato Le Mans e adesso può sorridere: “Mi sentivo di poter fare una bella gara qui: a Le Mans ho sbagliato io e quando fai un errore tu è più facile ripartire”.