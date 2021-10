MotoGp, Bagnaia: "Non potevo fare meglio di così"

Il centauro della Ducati Pecco Bagnaia ha commentato così il suo terzo posto ad Austin: “Ho dato tutto, è stato veramente difficile. Sono stanco dopo la gara, la moto era molto competitiva. Nel primo settore ho faticato, non avevo grip all’inizio. Successivamente ho iniziato a spingere e non potevo fare meglio di così”.

Sul podio Pecco non ha festeggiato: “Volevo rispettare la famiglia di Vinales. Penso che sia stato corretto fare così. Oggi nella prima curva non sono riuscito a fare la differenza, con l’anteriore ho faticato per tutto il week-end. Era facile consumare le ruote al posteriore, non è stato semplice gestire le gomme. Quando dai il massimo devi essere contento”.

Quartararo verso il titolo: “La pole di ieri è stata incredibile, oggi non riuscivo ad andare più forte di così. Il fine settimana è stato complesso. Mi spiace aver perso altri punti nella lotta per il titolo, ma non sono dispiaciuto”.

OMNISPORT | 03-10-2021 22:58