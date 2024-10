MotoGP, Bagnaia o Martin: "Ducati ha già deciso chi vince il Mondiale". Marco Melandri getta ombre sulla volata

L'ex campione di motociclismo Marco Melandri si è sbilanciato sulla volata mondiale MotoGP tra Martin e Bagnaia indicando nella Ducati l'ago della bilancia, parole forti da Macho

Jorge Martin o Francesco Bagnaia. “La domanda sorge spontanea” direbbe il mitico Antonio Lubrano. La MotoGP si gode il week end di sosta dopo un tour de force di 50 giorni tra Spagna, Italia con due gare a Misano, Indonesia e Giappone, cullandosi con questo dubbio amletico. C’è però chi è sicuro di come andrà a finire il singolar tenzone tra Martinator e Pecco. Il suo nome corrisponde all’ex pilota Marco “Macho” Melandri, uno che non le ha mai mandate a dire. E che anche questa volta si sbilancia tirando in ballo la Ducati. Ma il motivo del suo pronostico lascia il campo a ombre sulla volata del campionato della classe regina.

MotoGP: tra Martin e Bagnaia ci sono 10 punti

Dieci punti di vantaggio nella classifica piloti. Questo è l’esiguo tesoretto di Jorge Martin dopo l’uno-due di Pecco Bagnaia a Motegi la settimana scorsa. Come un elastico il divario tra i due piloti vice oramai da tempo di alti e bassi tra qualche caduta di troppo dell’italiano (vedi Aragon e Misano 2) e gli smarrimenti improvvisi dello spagnolo (vedi il flag to flag precipitoso a Misano 1 o lo scivolone nella Sprint di Indonesia).

E se Bagnaia è caduto più spesso del solito quest’anno, non sono da meno gli errori di Martin. In Giappone Martinator ne ha fatto uno, nel Q2, con una caduta che lo ha condannato a partire undicesimo in entrambe le gare.

Melandri entra in tackle sulla volata tra Martin e Bagnaia: “Vince Pecco”

Intervistato dal sito MowMag, Marco Melandri, ex pilota sia di MotoGP che di Sbk, ha parlato senza freni anche e soprattutto della volata mondiale tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia. E non è andato per il sottile specie sulla gestione della Ducati:

“La vittoria la strameritano sia Jorge che Pecco. Però, ecco, uno è un pilota (Martin, ndr) che l’anno prossimo guiderà un’altra moto e attualmente porta i colori di un team che l’anno prossimo sposerà un altro marchio. Trovo veramente difficile pensare che il pilota di una squadra privata possa vincere un titolo mondiale contro il pilota della squadra ufficiale“.

Il Melandri pensiero sulla coppia Marquez-Bagnaia in Ducati

In sostanza Macho Melandri è convinto che Ducati possa in qualche modo favorire Bagnaia rispetto a Martin che il prossimo anno andrà a correre in Aprilia dopo che la Ducati ha scelto di promuovere nel Team Factory ufficiale, al fianco proprio di Bagnaia, Marc Marquez e non Martinator.

Proprio sulla coppia Marquez-Bagnaia, Melandri dice: “Marc è uno che arriva e scombussola ogni cosa: ha un talento fuori dal comune e è un otto volte campione del mondo. Senza nulla togliere a tutti gli altri: Marc Marquez è Marc Marquez. Però non significa che avrà vita facile, soprattutto con Pecco, che comunque conosce quella moto, quel box e è inevitabilmente più in sinergia”.

Melandri su Bagnaia: “A Motegi non ha nemmeno sudato”

Melandri ha analizzato le ultime prestazioni di Bagnaia e Martin proprio in ottica volatone mondiale: “Martin secondo me ha la sfiga di sbagliare quando gli errori costano carissimi. Bagnaia ha ancora qualcosina in più. A Motegi è stato incredibile, una precisione, una naturalezza da far sembrare la cosa più facile del mondo qualcosa che invece non è facile proprio per niente. Soprattutto per come la fa lui. L’ho detto: neanche suda”.

Calendario completo MotoGP