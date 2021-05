MotoGp, Bagnaia sorride dopo le qualifiche

Francesco Bagnaia si è piazzato 4° con la sua Ducati nelle qualifiche di Jerez: “Sicuramente quando uno è veloce come lo ero a Portimao è più tranquillo, però alla fine un quarto posto in una pista per noi difficile non è male. Il passo gara è buono, vedremo domani. Oggi mi aspettavo di essere più veloce ma non mi sono trovato bene con il vento e con le gomme da qualifica. Non sono riuscito ad adattarmi al grip che c’era e alla curva 7 ho rischiato un high-side abbastanza violento. Potevo essere anche in prima fila, Jack (Miller, suo compagno di squadra, ndr) ha sfruttato la mia scia, ma partiamo comunque abbastanza avanti”.

La Yamaha si è mostrata superiore: “Loro riescono a sfruttare di più il grip iniziale della gomma, sono più incisivi in quella fase, hanno più trazione di noi. Noi ne abbiamo meno e quest’anno il grip è diverso dallo scorso anno, nonostante sia più fresco. Il passo è comunque buono, anche se non riesco a pronosticare la gara, perchè anche le FP4 sono state molto particolari, in molti hanno utilizzato una gomma nuova”.

OMNISPORT | 01-05-2021 17:58