MotoGP, Bagnaia: "Un po' di paura, ma il passo era ottimo"

Il pilota ufficiale Ducati è soddisfatto per la vittoria nella gara Sprint del Mugello. Ora vuole replicare domenica.

10-06-2023 16:12

Il sabato del Mugello in MotoGP si è chiuso nel migliore dei modi per i colori italiani, con la vittoria Ducati di Pecco Bagnaia. Dopo la pole position, il leader del campionato si è preso anche il successo nella Sprint davanti a Marco Bezzecchi, secondo a -4 in classifica. Terza vittoria su sei nelle gare del sabato pomeriggio finora per Bagnaia, che ha vinto due volte la domenica, Portogallo e Spagna.

Queste le parole di Bagnaia subito dopo la Sprint: “Ho avuto un po’ di paura verso fine gara, pioveva tanto nel secondo e nel terzo settore, quindi era un po’ spaventoso. Però ero sicuro, il passo era ottimo per lottare con gli altri. Bezzecchi era molto competitivo e ho cercato di non lasciargli possibilità di provare il sorpasso. Mi sono divertito, c’era tantissima gente. Il Mugello è davvero fantastico”.