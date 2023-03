Enea Bastianini e Francesco Bagnaia sono pronti per la nuova stagione di MotoGP che vede il debutto della sprint race

08-03-2023 11:32

Tra poco meno di due settimane inizierà la nuova stagione del Motomondiale da Portimao, in Portogallo. Prima, però, gli ultimi test nel circuito lusitano prima del debutto.

MotoGP, Bagnaia: “Sprint Race? Qualcosa di diverso”

Intervistato da Sky Sport durante la realizzazione dello spot per l’emittente Pay, il campione del mondo in carica su Ducati Francesco Bagnaia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “In Malesia nei test abbiamo fatto un buon lavoro, sono soddisfatto di come arriviamo a questo Mondiale. Abbiamo delineato la moto da usare quest’anno, a Portimao ci concentreremo sui dettagli“. Un passaggio, inoltre, sulla sprint race: “La preparazione è simile a quella dell’anno scorso, ma bisognerà studiare bene la Sprint Race. Sarà una novità, qualcosa di diverso, dobbiamo farci trovare pronti“.

MotoGP, Bastianini: “Dimostrerò di meritare questa occasione”

Oltre a Bagnaia, all’evento era presente anche Enea Bastianini, new entry nella scuderia di Borgo Panigale. “Un altro test a Portimao, una settimana dopo ci sarà la gara, non vedo l’ora di iniziare le gare. Durante il primo test in Malesia mi sono trovato subito a mio agio con tutti. Sono riuscito anche a collaborare con Pecco, abbiamo instaurato un rapporto per provare a migliorare la moto insieme. Fin qui tutto bene, adesso viene la parte più difficile, devo dimostrare di aver meritato questa occasione“, ha dichiarato Bastianini.

MotoGP, come funziona la Sprint Race

Le tradizionali Q1 e Q2 delineeranno la griglia di partenza della gara Sprint. Sarà una gara su distanza dimezzata rispetto a quella della domenica che assegnerà punti ai primi 9: 12 punti al vincitore, 9 al 2°, 7 al 3° e a scalare fino a 1 punto per il 9°. Questo nuovo format, sperimentato in Formula 1, sarà presente in tutte le gare sul circus a due ruote per questa nuova stagione che si appresta ad iniziare