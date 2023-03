In vista del nuovo campionato di MotoGP, Enea Bastianini si è esposto sul rapporto col compagno della Ducati e campione del mondo in carica Pecco Bagnaia.

07-03-2023 18:14

Manca ormai poco all’inizio del nuovo campionato di MotoGP e c’è molta curiosità in casa Ducati dopo l’arrivo di Enea Bastianini, nuovo compagno del campione del mondo in carica Pecco Bagnaia. Il pilota di Rimini non sarà certo una spalla del torinese, poichè anche lui ha intenzione di vincere il titolo dopo le grandi cose viste lo scorso anno col team Gresini.

MotoGP, Bagnaia fiducioso in vista dell’inizio

Ai microfoni di Sky Sport, il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia ha analizzato così il lavoro svolto per il momento con la sua Ducati in vista della prima gara a Portimao: “Abbiamo fatto davvero un buon lavoro, delineando quella che sarà la moto della prossima stagione. Sono stati dei test positivi, a Portimao perfezioneremo al 100 percento”.

Sprint race: il parere di Bagnaia

Una grande novità della nuova stagione di MotoGP sarà l’arrivo della sprint race: “La preparazione è molto simile a quella dell’anno scorso, in termini di preparazione al test bisognerà studiare tutto al meglio. La sprint race sarà qualcosa di diverso e bisognerà arrivare pronti“.

Bastianini invece è frenetico per l’inizio del campionato con la Ducati ufficiale: “Un altro test a Portimao, una settimana dopo ci sarà la gara, non vedo l’ora di iniziare le gare – dichiara a Sky Sport -. Durante il primo test in Malesia mi sono trovato subito a mio agio con tutti”, ha commentato il ‘Bestia’.

Ducati, il rapporto tra Bastianini e Bagnaia

I tifosi della Ducati però temono una battaglia interna tra i due piloti che potrebbe danneggiare la moto di Borgo Panigale. Bastianini però rassicura: “Sono riuscito anche a collaborare con Pecco, abbiamo instaurato un rapporto per provare a migliorare la moto insieme. Fin qui tutto bene, adesso viene la parte più difficile, devo dimostrare di aver meritato questa occasione”.