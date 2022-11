MotoGP, Bastianini: "La Ducati qui va forte. Devo dare di più io"

05-11-2022 19:30

È a un solo punto da Aleix Espargarò e vuole chiudere terzo in campionato, ma le qualifiche per Enea Bastianini non sono andate molto bene in quel di Valencia dato che in gara partirà soltanto tredicesimo. Il pilota Ducati del team Gresini ha commentato così le prove: “Oggi non è andata bene, ma mi sentivo forte anche sul giro secco. Se fossi rimasto in piedi avrei migliorato”.

Quindi a Bastianini è stato chiesto se si tratti di una pista non favorevole alla Ducati: “Jorge Martin ha dimostrato il contrario, per cui sta a noi fare qualcosa in più, la moto è competitiva ovunque. Il mio confronto diretto con Aleix Espargarò per il terzo posto non è semplice, lui sta andando forte”.