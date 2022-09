MotoGP, Bastianini: "Non ho ricevuto messaggi dalla Ducati"

25-09-2022 13:38

Ad Aragon ha vinto superando Pecco Bagnaia all’ultimo giro. A Motegi ha fatto la gara ancora assieme al pilota ufficiale Ducati, ma Enea Bastianini alla fine ha chiuso nono. Posizione che fino a qualche curva dal termine era appannaggio proprio di Bagnaia, poi caduto. In un primo momento Enea ha passato Pecco, negli ultimi giri ha invece subito il controsorpasso.

Bastianini ha commentato così a Sky: “Davanti a me avevo Pecco e sappiamo che frena molto tardi, quindi superarlo non è stato facile – ha spiegato Enea -. Mi ha risuperato a tre o quattro giri dalla fine, ero al limite per cercare di stare vicino a Pecco e Fabio. Era un rischio, ma dovevo correrlo”.

Al momento del sorpasso su Bagnaia il team manager della Ducati, Davide Tardozzi, è andato a parlare al muretto Gresini, ma sui possibili ordini di scuderia Bastianini ha detto: “Non ho ricevuto messaggi. Forse c’era un piano, ma a me non è arrivato nulla”.