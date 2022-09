MotoGP, Bastianini: "Non mi aspettavo l'addio di Giribuola"

02-09-2022 16:24

Le prove libere del venerdì di Misano in MotoGP si sono chiuse con il miglior tempo di Enea Bastianini. Il pilota Ducati del team Gresini è soddisfatto per il risultato: “Sono contento. Trovarmi già davanti per me è un grande risultato – queste le sue parole -. Ho migliorato questo periodo che sembrava critico e durante le libere ci siamo aiutati con Pecco. Ma è stato lui a dare una mano a me, più di quanto ho potuto fare io”.

Bastianini ha poi parlato anche della separazione a fine stagione con il suo capotecnico Alberto Giribuola: “È stata una botta, non me l’aspettavo. Non pensavo che andasse via. Ma l’ho accettato, capisco le ragioni di entrambe le parti e andremo avanti – ha aggiunto Enea -. Ducati mi metterà a disposizione una persona valida e competente. Mi dispiace, lavoravamo molto bene insieme”.