MotoGP, Bastianini: "Sogno di gareggiare in Formula 1 con la Ferrari"

17-03-2022 19:42

Intervistato da Sky Sport, Enea Bastianini, 24enne portacolori della Ducati del Team Gresini nella classe MotoGP e vincitore a sorpresa del Gran Premio del Qatar, la gara inaugurale della stagione disputata due settimane fa, ha confessato che gareggiare con la Ferrari in Formula 1 è il suo sogno più grande. Ecco le sue parole.

“Il mio sogno è correre in Formula 1. È lontanissimo, però mai dire mai nella vita, un futuro sulle quattro ruote me lo immagino. Mi piacerebbe guidare la Ferrari, mi ci vedo. Del resto a me piace guardare la Formula 1. Nel 2021 Verstappen ha fatto un gran campionato, però Hamilton è sempre stato un punto di riferimento, mi piace tanto perché in gara riesce sempre a tirar fuori la sua determinazione. E poi Lewis è un personaggio, è figo”.

“Nelle ultime due settimane ci sono stati molti fattori emotivi che mi hanno coinvolto – ha spiegato poi il nativo di Rimini nella conferenza stampa della vigilia del Gran Premio d’Indonesia -. Ho visto tutti i miei amici, la mia famiglia, è stato fantastico, sono molto motivato. Adesso però è importante restare concentrati, senza distrarsi, perché nella MotoGP non puoi sbagliare”.

“Vincere il titolo in top class è complicato, anche se ci sono già riuscito in Moto2 nel 2020 – ha proseguito Bastianini -. Sono in MotoGP per vincere un Mondiale, ma per adesso penso sia difficile. Non mi aspettavo neanche di vincere in Qatar, mi ha aiutato il fatto di essere andato forte in qualifica: partendo dalla seconda posizione è stato più semplice puntare al podio in gara. Il mio obiettivo comunque resta arrivare nei primi cinque, sarebbe già un buon risultato per il 2022”.

OMNISPORT