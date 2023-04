MotoGP, Bautista: "Sprint Race? Presto i piloti si abitueranno"

Alvaro Bautista, ex pilota di MotoGP ora in Superbike, ha parlato delle potenzialità del nuovo format relativo alla Sprint Race

07-04-2023 15:39

Alvaro Bautista, ex campione di MotoGP, ora impegnato in Superbike, ha rilasciato un’intervista nella quale fornisce una sua opinione sulle Sprint Race che hanno fatto il loro debutto nella nuova stagione del Motomondiale.

MotoGP, Bautista: “Sprint Race format interessante”

Secondo parte dell’opinione pubblica, nei primi due Gran Premi di MotoGP non vi è stato un grande spettacolo in pista. Questo fa riferimento alle Sprint Race, che porterebbe i piloti ad adottare un atteggiamento spericolato, ma c’è chi, come Alvaro Bautista, che plaude alla decisione di inserire questo nuovo tipo di competizioni: “Le Sprint non sono pericolose. Il discorso, semmai, è come il pilota le gestisce: il rischio e il pericolo dipendono dai piloti, non dalla gara o dal format“.

MotoGP, Bautista: “I piloti familiarizzeranno con le Sprint”

Prosegue Bautista: “È come quando le qualifiche sono state divise in Q1 e Q2. Prima se ne parlava molto, ora nessuno mette più in discussione questo format. È un qualcosa di nuovo, e appena ne sentono parlare vanno a fuoco. Quando capiranno come gestirla, l’aggressività diminuirà”, sottolinea il campione di Superbike. Che aggiunge anche un pensiero personale: “Il nuovo format mi piace molto di più di quello vecchio, penso che sia un cambiamento positivo, perché suscita maggior interesse nello spettatore”.

MotoGP, la carriera di Alvaro Bautista

Classe 1984, Alvaro Bautista è stato attivo in MotoGP dal 2002 al 2018, prima di passare nel 2019 alla Superbike, dove gareggia tuttora. Il suo palmarès vede un titolo di campione del mondo nel 2006 della classe 125 e della Superbike nel 2022. Il motociclista spagnolo ha complessivamente all’attivo 413 gare disputate di cui 53 vinte e ben 112 podi suddivisi equamente tra MotoGP e Superbike.