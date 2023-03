Dopo aver dominato al GP d'Australia, il Campione del Mondo in carica si è ripetuto al GP d'Indonesia. L'ex MotoGP Petrucci continua a migliorare come prestazioni.

05-03-2023 08:25

Dopo aver dominato a Phillip Island, Alvaro Bautista detta legge anche a Mandalika, confermando di essere, in questo momento, una spanna sora a tutti gli avversari.

GP Indonesia, Bautista mostra la superiorità della Ducati

A Phillip Island, prima tappa del Mondiale di SBK, Alvaro Bautista aveva vinto tutte e tre le gare in programma (gara 1, superpole e gara 2). Al GP di Indonesia si è portato a casa gara 1 e gara 2, lasciando agli avversari, complice una caduta, solo la superpole (vinta da Toprak Razgatlioglu.

Dopo una gara 1 gestita alla grande, Alvaro Bautista ha dovuto impegnarsi parecchio per portarsi a casa anche gara 2. Il sorpasso vincente ai danni di Michael Rinaldi è arrivato a tre giri dalla fine. Una rimonta da vero campione.

GP Indonesia, gli avversari di Bautista sono in crisi

Considerato il ritmo con cui ha iniziato il Mondiale Alvaro Bautista, per la concorrenza sarà difficile impedirgli di portare a casa il secondo titolo di Campione del Mondo consecutivo.

A parte l’exploit di Toprak Razgatlioglu in superpole (bella vittoria ma favorita dalla caduta proprio di Alvaro Bautista), tutti gli avversari diretti del pilota spagnolo stanno faticando a tenergli testa. Anche Jonathan Rea (caduto in gara 2) pare in evidente ritardo.

GP Indonesia, ottime risposte da Petrucci che vuole il podio

Danilo Petrucci, ex stella della MotoGP, sta prendendo sempre più confidenza con il mondo della superbike. Dopo le difficoltà in Australia, il navigato pilota italiano ha fatto decisamente meglio a Mandalika.

In gara 1 ha chiuso con un eccellente quinto posto. Anche in gara 2 si è difeso alla grande, con un brillante sesto posto finale. La sensazione è che il feeling con la SBK stia crescendo di gara in gara: “Tutto sommato sono soddisfatto, ma non felice. Sarò felice quando saliremo sul podio. I ragazzi del team hanno lavorato molto bene per sistemare la moto come io avevo richiesto, e li ringrazio tanto”, le sue parole.