Sbk, Petrucci: "Sono molto emozionato"

Il centauro è pronto a debuttare nel Mondiale delle derivate di serie

14-02-2023 21:47

Danilo Petrucci in un’intervista a Corsedimoto ha parlato in vista dell’inizio del suo primo Mondiale di Superbike: “Corro da tanto ma provo sempre quel brivido e quell’ansia pre-partenza. Tra l’altro sto molto bene a casa quindi partire è difficile ma non riuscirei a guardare le gare da casa. E’ ora di cominciare! Sono molto emozionato. Il WSBK è un campionato bellissimo, soprattutto negli ultimi anni è stato molto interessante da seguire. Felice di poterci correre finalmentea”.

Il primo approccio con la Ducati del team Barni non è stato molto buono: “A Portimao abbiamo fatto molta fatica ma il circuito australiano è molto diverso. A Phillip Island continueremo il lavoro di adattamento alla moto. E’ sempre bello correre lì, una pista molto particolare. Vediamo come siamo messi”.