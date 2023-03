Sprint race, Bagnaia: "Me la sono goduta"

Il pilota della Ducati: "L’obiettivo era vincere, senza però prendere rischi eccessivi perché anche la top-3 andava bene".

25-03-2023 17:18

Dopo la vittoria nella sprint race a Portimao, Pecco Bagnaia ha conquistato 12 punti con la sua Ducati e adesso è pronto in gara a dare battaglia a Marc Marquez, che in mattinata ha conquistato la pole.

Queste le parole di Bagnaia dopo lo sprint race: “Mi sono molto divertito, era difficile per il vento ed era la prima volta che lo avevamo contrario. Me la sono goduta e ho deciso di adottare una strategia chiara: gestire le gomme nella prima parte e spingere nella seconda. Mi sono reso conto che Jorge (Martin ndr) aveva dei problemi in trazione e ho sfruttato la situazione per vincere“.

Ai microfoni di Sky Sport, Bagnaia ha continuato: “Ho cercato di stare in scia agli altri, visto che avevo optato per le medie, pensando di venir fuori negli ultimi giro. Il sabato come giornata è particolarmente piena, ci sono mille cose da fare, ma la Sprint Race si fa lunga perché l’elaborazione della strategia è diversa e ci sono delle incertezze. L’obiettivo era vincere, senza però prendere rischi eccessivi perché anche la top-3 andava bene“.