MotoGP, Bezzecchi: "È stato bello essere davanti"

Nuovo podio per il ducatista del team Mooney VR46, secondo nella Sprint in Argentina dietro alla KTM di Binder.

01-04-2023 22:00

Dopo il terzo posto nella gara della domenica a Portimao, è arrivato subito un altro podio per Marco Bezzecchi. Anche se nella Sprint di Termas de Rio Hondo in Argentina. Il pilota Ducati del team Mooney VR46 è stato lì davanti, ma il migliore è stato Brad Binder con la KTM. Così dopo la Sprint: “È stato bello essere davanti, purtroppo la bagarre all’inizio è stata dura e lì ho perso un po’ di tempo, però mi sono divertito molto”.

Il ducatista, sempre terzo in campionato, ha poi aggiunto: “Ero forte, alla fine sono riuscito a recuperare tante posizioni. Quasi ce l’ho fatta a raggiungere Brad, però lui è andato un po’ meglio di me nell’ultimo giro. Comunque, sono molto contento. Devo ringraziare tutta la squadra e la Ducati perché hanno fatto davvero un lavoro incredibile. Devo dire anche grazie ai fan, perché è sempre fantastico essere qui in Argentina”.