MotoGp, Bezzecchi: “Ho ritrovato feeling”

Il pilota del Mooney Vr46 Racing Team deve riscattare il disastroso week end di Jerez de la Frontera

09-05-2023 15:29

Marco Bezzecchi a Le Mans spera che questa volta le montagne russe lo portino su. Dopo la vittoria in Argentina, infatti, il pilota del Mooney Vr46 Racing Team è stato protagonista di un week end molto negativo a Jerez de la Frontera: nono nella Sprint Race, fuori nella gara delle domenica. Proprio in Spagna, però, i test successivi al Gp hanno riportato fiducia e sorrisi.

“Le Mans è una pista storica nel Mondiale e tolto il meteo, che alle volte ci ha giocato brutti scherzi, è un tracciato che mi piace e dove sono stato veloce. A Jerez non siamo stati perfetti, il venerdì ha condizionato il weekend, una cosa che avevamo ipotizzato sulla carta, ma che non ci era mai successa fino a quel momento. Nel test ho ritrovato le mie sensazioni alla guida e sono contento. Partiamo subito forte dalle libere e non facciamoci sorprendere per riuscire a gestire al meglio il GP“.