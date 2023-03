MotoGp, Bezzecchi: "Mi sono trovato a mio agio"

Il centauro del team VR46: "Sono molto contento, anche perché le condizioni sono davvero toste".

31-03-2023 22:53

Il centauro del team VR46 Marco Bezzecchi ha commentato soddisfatto le libere in Argentina, che lo hanno visto chiudere tra i primi: “Questa è una pista sulla quale solitamente mi trovo più a mio agio rispetto a Portimao, dove non ero mai stato un fulmine. Sono molto contento, anche perché le condizioni sono davvero toste e siamo riusciti a fare un bel lavoro”.

A Sky Bezzecchi ha espresso la sua fiducia in vista di sabato: “Con questo format tocca battere il ferro. Ho lavorato un po’ sulla guida per non essere troppo aggressivo sulle gomme, mi è venuto abbastanza bene e sono soddisfatto”.