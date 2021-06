MotoGP: Binder rinnova con KTM sino al 2024

“Sono super, super felice di aver firmato per altre tre stagioni con KTM, siglando un matrimonio di dieci anni. Sono estremamente felice con la KTM, quindi è molto gratificante avere un contratto a lungo termine. È bello avere questa convinzione e il pieno supporto da parte di un’azienda. È un onore. Da qui in poi sarebbe davvero bello fare qualcosa di grande insieme”.

Queste le parole di un contentissimo Binder che festeggerà 10 anni in KTM, dopo essere passato per l’Academy di Mattighofer. Dopo esser stato eletto ‘Rookie dell’anno’ per il 2020, Binder ha mostrato risultati solidi anche in questo primo scorcio del campionato, come testimoniato dal quinto posto dell’Estoril e del Mugello.

Anche Pit Beirer, Direttore KTM Motorsports gli ha fatto eco: “Questo è stato un contratto molto facile da fare per noi perché amiamo Brad come pilota e ciò che porta al team. Si è mostrato molto entusiasta di prendere un impegno importante con noi e questo dice molto sui nostri progressi e il nostro potenziale in questo campionato. A volte trovi un pilota e una mentalità che si adattano davvero alla tua filosofia e il fatto che Brad sia arrivato al top con noi in un questi dieci anni è una storia molto speciale. Siamo davvero orgogliosi di continuare a correre con lui e di continuare a fissare insieme nuovi obiettivi”.

OMNISPORT | 01-06-2021 10:34