MotoGp, Capirossi: "Fausto era un gran amico"

Si sono celebrati questa mattina i funerali di Fausto Gresini, scomparso in settimana a 60 anni a causa di alcune complicazioni legate al Covid – 19. Tra chi era presente all’ultimo addio al team manager c’era anche l’ex pilota Loris Capirossi.

Capirossi, che ha invece vinto la sua battaglia al virus, ai microfoni di Sky Sport, ha detto: “Fausto è un grande amico. Abbiamo passato momenti bellissimi, il mio primo Mondiale è stato anche merito suo. Era il mio compagno di squadra e mi ha aiutato. Non vorrei essere qui, era una persona vulcanica. Aveva un sorriso sempre stampato. Mi distrugge non poterlo più abbracciare. Voglio ricordarlo come un grande amico, c’era sempre con una parola di conforto. Lo abbraccio per l’ultima volta, gli voglio tanto bene“.

“Volevo che questo giorno non capitasse mai. Fausto era una persona piena di vita e pensare che questo maledetto virus l’abbia portato via è tristissimo. So che molte persone vivono o hanno vissuto la stessa situazione, quindi posso dire che con il cuore sono vicino a tutte le persone che soffrono in questo momento tristissimo”.

OMNISPORT | 27-02-2021 14:43