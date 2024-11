MotoGP 2025: Marquez con Bagnaia che sfida, Martin in Aprilia con Bezzecchi. Il Mondiale che verrà tra tante novità

Archiavato il Mondiale, si pensa già alla prossima stagione: la Ducati punta a sbaragliare la concorrenza con la super coppia Marquez-Bagnaia, Martin porta il numero 1 all'Aprilia

Archiviato il Mondiale 2024 con la vittoria del primo titolo di Jorge Martin già si pensa alla prossima della stagione della MotoGp che si presenterà ai nastri di partenza con gustose novità. La principale riguarda il sei volte iridato nella classe regina Marc Marquez che farà compagnia a Pecco Bagnaia nel team Ducati Factory: lo spagnolo si veste di rosso per dar vita a una super coppia con il pilota torinese. Ma non solo perchè il nuovo campione del mondo Martin salirà sull’Aprilia potandosi il numero 1 dove troverà Marco Bezzecchi, novità anche in Ktm con Bastianini aspettando il ritorno di Honda e Yamaha che si appoggerà al team campione, Pramac di Paolo Campinoti. Di tutto e di più!

Bagnaia-Marquez: super coppia per la Ducati

Partiamo dal primo grosso colpo di mercato che riguarda la casa italiana. Marquez, che per anni – prima degli infortuni che ne hanno condizionato l’ascesa – è stato l’uomo più veloce del Circus, approda in Ducati Factory accanto a Pecco Bagnaia al posto di Enea Bastianini.

Per il catalano classe 1993 contratto biennale fino al 2026 dopo essere stato in sella alla Desmosedici GP del team satellite Gresini. Da una Ducati all’altra con l’obiettivo di tornare al top. Come spiegato dal direttore generale di Ducati Corse, Luigi Dall’Igna, in occasione dell’annuncio ufficiale di Marquez, sono stati due i motivi per cui si è deciso di puntare sullo spagnolo: il modo in cui si è adattato velocemente alla Desmosedici GP e, ovviamente, la sua ambizione. A proposito l’ex ducatista Luca Marini, ora in Honda, ha lanciato l’allarme riguardo il dream team Bagnaia-Marquez.

Zampata Aprilia: ecco il campione Jorge Martin ma c’è pure Bezzecchi

Il ritiro di Aleix Espargaró ha spinto l’Aprila a rompere gli indugi. L’assalto al madrileno Jorge Martin, neo campione del mondo è andato a buon fine. Lo spagnolo ha lasciato Ducati sentitosi tradito dalla scelta di Marquez per il team ufficiale per andare a sostituire il grande amico (e mentore) Espargaró alla casa di Noale.

L’obiettivo? Continuare a essere al vertice, che è poi lo stesso della scuderia, reduce da un’annata partita bene ma poi rivelatasi insoddisfacente. La scelta di Martin si rivelerà vincente? Saranno il tempo e i risultati ad emettere la sentenza.

MotoGp 2025, le altre novità in pista: Gresini con Aldeguer, Bastianini nello squadrone Ktm

Un’altra novità interessante riguarda Fabio Di Giannantonio, che continuerà sì la sua avventura col Pertamina Enduro VR46 Racing Team, ma alla guida di una Ducati ufficiale. Al suo fianco ci sarà Franco Morbidelli. In Gresini al giovane rookie Femin Aldeguer al salto di categoria il compito di non far rimpiangere Marc Marquez, mentre resta il fratello Alex.

In casa Ducati da incassare la fuoriuscita dai radar di Borgo Panigale del Team Pramac di Campinoti che proverà a rialzare, al pari di Quartararo e Rins nel team ufficiale, la Yamaha con una scuderia satellite che avrà Miguel Oliveira e Jack Miller.

Particolarmente agguerrito lo squadrone Ktm che avrà in Pedro Acosta la punta di diamante del team Factory con Brad Binder ma soprattutto l’esperienza di Enea Bastianini e Maverick Vinales. Tra gli altri rookie: Ai Ogura, campione del mondo Moto 2 che salirà in sella all’Aprilia RS-GP del team Trackhouse Racing e Somkiat Chantra (team Idemitsu Honda LCR).

Honda dopo una stagione fallimentare ai minimi storici continua nel lavoro per uscire fuori dal tunnel con Luca Marini e Joan Mir nel team ufficiale e Zarco oltre Chantra in quello satellite LCR.