F1 addio, Stefano Domenicali va in MotoGP: la clamorosa voce che ribalta circus e paddock, gli scenari

Clamorosa indiscrezione dall'Olanda: Stefano Domenicali boss della F1 sarebbe a un passo da passare a guidare la MotoGP cercando di bissare quanto fatto nel mondo delle quattro ruote. Chi andrà al suo posto in F1?

Il ribaltone è pronto. Motori incandescenti anche fuori dalla pista. Lo swap del secolo si starebbe concretizzando lontano dai circuiti di questo intensissimo finale di stagione. Stefano Domenicali, bosse della F1 nuovo capo della MotoGP. Questa la clamorosa e incredibile voce che circola da qualche ora. L’uomo che ha portato il circus della Formula 1 ad una nuova età dell’oro votata allo show time è pronto a fare altrettanto con la classe regina del Motomondiale.

Stefano Domenicali dalla F1 alla MotoGP: l’indiscrezione

Rumor clamoroso dall’Olanda: secondo Ziggo Sport, Stefano Domenicali potrebbe lasciare la F1 e diventare CEO della MotoGP. L’obiettivo, stando a quanto riportato dal giornalista autore dello scoop Jack Plooji, sarebbe quello di replicare anche nel mondo delle due ruote quanto fatto in Formula 1.

Una sorta di rimescolamento ai piani alti dal momento che da circa un anno Liberty Media dopo la F1 si è presa anche la MotoGP affiancando con una grossa quota Dorna. Una mossa che, se confermata, rappresenterebbe un cambio di direzione radicale per la carriera dell’ex team principal della Ferrari.

La rivoluzione di Stefano Domenicali in F1

Nessuno come Stefano Domenicali è riuscito a rivoluzionare la F1. L’ultima perla annunciata proprio questa settimana con la “presentazione unica” di tutte le monoposto e i piloti che si terrà a Londra in data 18 Febbraio 2025. La leadership di Domenicali è stata cruciale nel gestire il ritorno della Formula 1 dopo la pandemia, portando l’entusiasmo degli appassionati ai livelli pre-pandemia e oltre.

Dall’arrivo di Domenicali, infatti, il Circus si è ritrovato a vivere una nuova vera e propria età dell’oro. Tra nuove gare e richieste che continuano ad aumentare, il numero di appassionati sta aumentando di anno in anno. Con iniziative come Drive to Survive di Netflix e l’espansione verso il mercato americano con nuovi eventi a Miami e Las Vegas nelle ultime stagioni, la F1 ha visto una crescita esponenziale in termini di popolarità e valore commerciale.

Domenicali via dalla F1, la frase sibillina sul futuro e la moglie

La voce di un addio dell’ex team principal della Ferrari alla F1 non è nuova. Sebbene Domenicali goda ancora di un anno di contratto, circa un mese fa anche il Daily Mail, noto quotidiano britannico, aveva scritto di Liberty Media in riflessione per un cambio ai vertici della Formula 1. Non è un caso, sosteneva il tabloid, che Domenicali avrebbe dovuto firmare un rinnovo contrattuale che non è ancora arrivato.

Secondo i rumors riportati all’epoca dalla testata inglese nel casting degli ipotetici candidati per il dopo Domenicali spiccano tre nomi di grande peso in F1, tutti e tre team prinicipal delle scuderie più importanti: Christian Horner, Toto Wolff e Zak Brown. Nei papabili non compare al momento il nome del ferraristi Fred Vasseur.

Assume quindi una visione diversa una frase pronunciata da Stefano Domenicali durante il Festival della Gazzetta dello Sport di Trento: “La F1 è la mia vita per ora, ma ora il prossimo tema vero per me è come riequilibrare la mia vita con mia moglie Silvia”. Ma forse, oltre che la famiglia, nel futuro e nel destino di Domenicali c’è solo il passaggio da quattro a due ruote.