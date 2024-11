F1, Mercedes dice no alla Ferrari: Hamilton non farà i test quest'anno. Il piano B di Maranello

Alla fine è ufficiale: Mercedes non ha dato il via libera a Lewis Hamilton per svolgere alla fine di questa stagione i test Pirelli ad Abu Dhabi. Ma da Ferrari è è pronta una strada alternativa. Arriva inoltre il chiarimento sulla casa di Lewis

Alla fine Lewis Hamilton non proverà la sua futura monoposto, ovvero la Ferrari, in questo 2024. La possibilità si sarebbe potuta aprire nei tradizionali test in coda alla stagione ad Abu Dhabi, ma l’attuale scuderia del pluricampione di F1 non ha dato il via libera. Il diniego opposto da Mercedes ha spinto però Maranello a cercare una via alternativa. Ma non per quest’anno ovviamente.

Ecco perché Hamilton non proverà la Ferrari nei test di quest’anno

Non esattamente un fulmine a ciel sereno: la prospettiva di non vedere Sir Lewis in rosso già quest’anno aleggiava già da diverso tempo. Le sessioni del 10 dicembre sul circuito di Yas Marina, dove verranno messi alla prova i nuovi Pirelli, vedranno scendere in pista diversi piloti con le tute che vestiranno e le monoposto che guideranno dal 2025: nelle ultime ore, ad esempio, è stato confermato che Nico Hulkenberg correrà con la Sauber, dopo aver ottenuto il permesso da Haas, e così Esteban Ocon, lasciato libero da Alpine per provare la vettura della scuderia statunitense.

Non sarà così invece per Hamilton, che non salirà quindi a bordo della SF-24 in quanto vincolato da diversi impegni promozionali con lo sponsor di punta di Mercedes in F1, ovvero Petronas. Confermati quindi i già anticipati motivi per cui il pilota inglese per questo 2024 non avrà modo di provare la Ferrari.

Ferrari ha pronto il piano B: cos’è il TPC previsto dalla FIA

Ecco quindi che da Maranello hanno pensato ad un piano B per consentire al loro nuovo pilota di correre con la monoposto del Cavallino al più presto: ciò significa che non parliamo del 2024, ma dei primi dell’anno che sta per arrivare. Sfruttando la possibilità del TPC, ovvero Testing of Previous Cars consentito dalla FIA, Hamilton come riporta Autosport potrebbe testare la Ferrari a gennaio o febbraio sulla pista di Fiorano, ma nella versione 2022, la F1-75.

Il regolamento TPC infatti consente ai team di provare nei test vetture che hanno almeno due anni, inclusa in questo caso quindi l’auto 2022, che non presentano caratteristiche o componenti delle vetture attuali. In questo modo Hamilton avrà avuto modo di prendere una prima confidenza con la Ferrari prima dei test pre-campionato del Bahrain del 2025. Il test sulla vettura antecedente è stato confermato dallo stesso Frédéric Vasseur, come riporta Autosport. Il team principal si è detto persuaso del fatto che il futuro compagno di squadra di Charles Leclerc non avrà bisogno di molto tempo per abituarsi alla nuova vettura, e che il programma di prove studiato per lui sarà sufficiente.

Hamilton a casa di Enzo Ferrari? Una bufala

E a proposito di Hamilton, chiudiamo con il chiarimento riguardo una bufala che è circolata nelle ultime ore riguardante il sette volte campione del mondo. Quest’ultimo, quando si recherà a Maranello o a Fiorano, non alloggerà nella casa appartenuta ad Enzo Ferrari come inizialmente si vociferava. Un onore spettante ad oggi solo a Michael Schumacher, ma che il britannico non avrà: dalle verifiche svolte dal sito Formula Passion si è scoperto che la notizia era in realtà falsa.