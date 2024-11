F1, chi è Bortoleto: un rookie in Sauber. Per Mick Schumacher porte chiuse. Ferrari, stop aggiornamenti

Proseguono le grandi manovre di mercato per i team che si preparano alla stagione 2025 di F1: Sauber, dopo aver concluso la collaborazione con Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, affiancherà a Nico Hulkenberg il giovane Gabriel Bortoleto. Intanto Ferrari chiude il programma aggiornamenti per quest'anno

La scuderia Sauber cambia l’assetto dei propri piloti in griglia schierati nella prossima stagione di F1. Dal 2025 non vedremo più né il veterano Valtteri Bottas né la promessa (ex, diciamo, visto che non parliamo più di un giovanotto di primo pelo) Zhou Guanyu. Al loro posto l’usato sicuro (già annunciato da tempo) che risponde al nome di Nico Hulkenberg e la nuova leva Gabriel Bortoleto: in buona sostanza, si replica il binomio tra pilota esperto ed esordiente che rappresenta l’attuale trend nel massimo campionato motorsportivo al mondo.

Bottas e Zhou via da Sauber: le ipotesi sul loro futuro

Bottas non ha ottenuto il rinnovo del contratto con la scuderia che giace attualmente in campionato in coda alla classifica Costruttori, con un mesto saldo di zero punti. Il finlandese dal caratteristico look da personaggio di Tom of Finland potrebbe essere destinato a fare da terza guida per Mercedes: di certo non lo dovremmo vedere schierato in griglia ufficialmente con un altro team in F1.

Zhou, primo pilota originario della Cina a correre in F1, lascerà anch’egli Sauber a fine stagione. Approdato nel Mondiale come pilota ufficiale nella stagione 2022, il 25enne ha corso sempre con il team svizzero anche quando si chiamava Alfa Romeo in virtù di una partnership strategica. Già terzo classificato in F2 2021, il suo miglior risultato in F1 è stato l’ottavo posto nel GP del Canada 2022. In questi anni anche un tremendo incidente a Silverstone, che fortunatamente non ebbe conseguenze fisiche gravi per Zhou. A differenza di Bottas, non è chiaro cosa riservi il suo futuro, né quale serie potrebbe accogliere il cinese (alleggia comunque l’ipotesi Formula E). “Ho ancora tanta voglia di lottare e di continuare a progredire”, ha spiegato in un comunicato ufficiale Zhou.

Chi è Gabriel Bortoleto, nuovo pilota Sauber

Quindi, come nuovi ingressi alla corte di Mattia Binotto abbiamo il già annunciato Hulkenberg, vecchia volpe della F1, e il rookie Bortoleto. Brasiliano, classe 2004, già parte del vivaio McLaren come pedina del programma giovani, il pilota può vantare il titolo in F3 conquistato nel 2023 con il team Trident. Attualmente è impegnato in F2 con Invicta Racing, in una stagione dove ha conquistato le vittore nelle Feature Race in Austria e a Monza, più due secondi posti ad Imola e a Spa e la piazza d’onore nella Sprint Race di Monaco. Una costanza di risultati che al momento lo vede proiettato in testa alla classifica di campionato, sebbene con solo mezzo punto di vantaggio su Isack Hadjar.

“L’ingresso nel futuro team Audi Works offre a Bortoleto l’opportunità di dimostrare il suo talento ai massimi livelli del motorsport – recita una nota ufficiale di Sauber -. Il team, che ad aprile ha già confermato il pilota tedesco Nico Hülkenberg come parte della squadra per la prossima stagione, potrà ora vantare un mix equilibrato di esperienza e gioventù, mentre si prepara al passaggio all’Audi F1 factory team nel 2026″.

Si chiudono le porte della F1 per Mick Schumacher

L’arrivo di Bortoleto comporta il fatto che Mick Schumacher non abbia più alcuna chance di poter far parte del team, né della F1 prossima ventura. Nonostante le parole di Binotto di qualche mese fa che sembravano aprire all’ipotesi dell’ex Haas, il tedesco pare ormai destinato a proseguire la sua carriera in altre e ugualmente prestigiose serie, come il WEC dove quest’anno l’abbiamo visto in azione con l’Alpine A424 nella categoria Hypercar.

Nel frattempo l’hype train di Schumacher, abbastanza pompato dai media, è andato sempre più a deragliare, diventando un ballon d’essai ogni volta che si approcciavano i discorsi relativi al mercato di F1: il tedesco si è visto superare da Carlos Sainz e Franco Colapinto in Williams, da Jack Doohan in Alpine, da Andrea Kimi Antonelli in Mercedes e infine da Bortoleto in Sauber. Tutti piloti giovanissimi, persino più di Schumacher.

Ferrari annuncia lo stop agli aggiornamenti per quest’anno

Chiudiamo con una notizia in casa Ferrari: la scuderia, per bocca del team principal Frédéric Vasseur, ha confermato che per quest’anno non verranno apportati altri aggiornamenti alla vettura. Il pacchetto da sfruttare negli ultimi tre appuntamenti stagionali, con una classifica Costruttori che vede Maranello inseguitrice di McLaren con un ritardo di soli due punti, sarà quindi quello attuale. Vasseur ha infatti spiegato che il team è concentrato sullo sviluppo della monoposto 2025.